The Last of Us Parte 1 será gratuito para quem comprar as gráficas Radeon RX 7900 e RX 6000

Grande parte dos utilizadores que optam por placas gráficas mais poderosas têm como objetivo conseguir um melhor desempenho nos seus jogos. E para estimular ainda mais a venda de GPUs, a AMD anunciou uma promoção em que o jogo The Last of Us Parte 1 virá gratuito para quem comprar as placas gráficas Radeon RX 7900 e RX 6000.

The Last of Us Parte 1 gratuito nas Radeon RX 7900 e RX 6000

De acordo com as mais recentes informações, a AMD está a preparar uma promoção em que as placas gráficas Radeon RX 7900 RX, Radeon 7900 XTX e todas as GPUs da linha Radeon RX 6000 (incluindo a RX 6400) contam gratuitamente com o jogo The Last of Us Parte 1 da Naughty Dog. Os detalhes já constam no site oficial da empresa de Lisa Su onde são listados todos os modelos das placas gráficas da marca norte-americana abrangidos por esta oferta.

Pode ver a lista das GPUs na imagem seguinte.

Segundo as informações, esta promoção teve início nesta terça-feira (7) e vai alongar-se até ao próximo dia 15 de abril. por sua vez, a AMD adianta que os códigos do jogo devem ser resgatados até ao dia 13 de maio deste ano.

Esta promoção acontece depois de no início de fevereiro a marca ter lançado uma outra em que oferecia jogos como The Callisto Protocol e Dead Island 2, mas apenas para as placas gráficas da linha Radeon RX 6000. Já o novo pacote destina-se às GPUs Radeon baseada na arquitetura RDNA2 e RDNA3.

Para já, a promoção abrange somente algumas lojas selecionadas pela marca e apenas as compras realizadas a partir do dia em que começa esta oferta.

Espera-se, assim, que esta estratégia acabe por impulsionar as vendas das placas gráficas da AMD, contando com o interesse dos jogadores em ter este jogo de ação, aventura e sobrevivência da criado pela Naughty Dog e publicado pela Sony Computer Entertainment.