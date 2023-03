Não confia na plataforma TikTok? Saiba o que vai acontecer…

Onde estão afinal guardados os nossos dados? Em datacenters dos Estados Unidos ou em datacenters Europeus? A plataforma TikTok informou que vai abrir dois centros de dados europeus na Irlanda e na Noruega para reforçar a proteção de dados dos utilizadores europeus.

O TikTok começou já a armazenar dados europeus dos utilizadores na Irlanda...

A plataforma TikTok já tinha um datacenter em Dublin, mas vai agora reforçar esse serviço. Segundo o comunicado enviado ao Pplware, a criação dos dois centros tem como objetivo reforçar a proteção dos dados dos utilizadores europeus.

Através do Projecto Clover, o TikTok irá introduzir uma série de novas medidas para melhorar as atuais proteções de dados. Com base na abordagem de segurança de dados implementada nos Estados Unidos da América, o TikTok irá melhorar os controlos de acesso aos dados, com a introdução de portais de segurança que determinam o acesso dos colaboradores aos dados de utilizadores britânicos e europeus da plataforma, e transferências de dados de utilizadores europeus.

Qualquer acesso aos dados não só cumprirá as leis de proteção de dados relevantes, como também terá de passar primeiro pelos referidos portais de segurança e verificações adicionais.

O TikTok começou já a armazenar dados europeus dos utilizadores na Irlanda e continuará este trabalho durante este ano de 2023 e até 2024. Uma vez concluídos, os três centros de dados serão os locais padrão de armazenamento dos dados dos utilizadores europeus do TikTok, com um investimento total anual de 1,2 mil milhões de euros.

"O Projecto Clover reforça o nosso compromisso de longa data com a segurança dos dados na Europa, e irá garantir a proteção e segurança de dados líder na indústria da nossa comunidade europeia, que conta com 150 milhões de habitantes”- Theo Bertram, VP de Política Pública e Relações Governamentais do TikTok.

A plataforma TikTok vai também nomear um terceiro parceiro europeu para supervisionar e auditar a segurança de dados na Europa.