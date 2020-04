COVID-19: Apple ofereceu 20 milhões de máscaras e 1 milhão de viseiras

A Apple tem feito doações e produzido informação para ajudar a combater a COVID-19. No passado a empresa tinha deixado a intenção de doar máscaras aos profissionais de saúde nos Estados Unidos e Europa. Assim, para dar conta do que a empresa tem feito até ao momento, Tim Cook apareceu no Twitter em jeito de balanço para referir que a Apple ofereceu mais de 20 milhões de máscaras e que está à espera de entregar mais material.

Segundo o CEO, a empresa tem comprado máscaras dentro da sua cadeia de fornecedores e agora concebeu uma viseira que já começou a entregar.

Tim Cook pressiona fornecedores Apple para fabricar mais máscaras

Tim Cook voltou a atualizar a informação sobre os esforços em curso da Apple para ajudar os profissionais de saúde no surto da COVID-19. Conforme podemos ver na sua conta do Twitter, o CEO da Apple colocou um novo vídeo referindo que a empresa já forneceu mais de 20 milhões de máscaras para profissionais de saúde e que continua a tentar comprar mais.

Há mais de uma semana, Cook disse que tinha adquirido e doado 10 milhões de máscaras aos profissionais de saúde, e agora este número subiu para 20 milhões. Estas máscaras estão a ser adquiridas através da cadeia de abastecimento da Apple.

Além das máscaras, Tim Cook revelou que a Apple concebeu um escudo facial personalizado também para os profissionais de saúde. Assim, tal como ele mostrou no vídeo, a viseira é simples, mas eficaz e o primeiro carregamento destes escudos faciais chegou ao Hospital Kaiser, em Santa Clara Valley, na semana passada. Tim Cook exaltou o agrado com que os profissionais de saúde e de ação médica receberam este material.

Apple quer entregar milhões de viseiras nas próximas semanas

A Apple espera atingir 1 milhão de carregamentos para os escudos faciais até ao final desta semana e enviar consistentemente 1 milhão por semana depois disso.

Transcrição completa do vídeo do Cook está abaixo:

Nestes tempos muito difíceis e desafiantes, espero que se mantenha seguro e bem. As equipas de toda a Apple têm trabalhado arduamente em formas de apoiar os nossos heroicos profissionais da linha da frente da medicina, e quero partilhar hoje duas atualizações. Primeiro, o número de máscaras que conseguimos obter através da nossa cadeia de fornecimento aumentou para mais de 20 milhões em todo o mundo. Trata-se de um esforço verdadeiramente global e estamos a trabalhar contínua e estreitamente com os governos a todos os níveis para garantir que estas sejam doadas aos locais mais carenciados. Em segundo lugar, lançámos um esforço à escala da empresa que reúne designers de produtos, operações de engenharia, equipas de embalagem e os nossos fornecedores para conceber, produzir e enviar viseiras para os profissionais de saúde. O nosso primeiro envio foi entregue nas instalações do hospital Kaiser no Vale de Santa Clara na semana passada, e o feedback dos médicos foi muito positivo. Estas embalagens são planas, 100 por caixa. Cada escudo é montado em menos de dois minutos e é totalmente ajustável. Estamos a fornecer materiais e a fabricar nos EUA e na China. Planeamos enviar mais de 1 milhão até ao final desta semana e mais de 1 milhão por semana depois disto. Estamos a trabalhar em estreita coordenação com profissionais médicos e funcionários governamentais de todos os EUA para os levar para onde são necessários com maior urgência. Esperamos expandir rapidamente a distribuição para além dos EUA em ambos estes esforços. O nosso enfoque está em formas únicas de a Apple poder ajudar, satisfazendo urgentemente as necessidades essenciais dos prestadores de cuidados e a uma escala que as circunstâncias exigem. Para a Apple, isto é um trabalho de amor e gratidão, e iremos partilhar mais dos nossos esforços ao longo do tempo. Entretanto, cada um de nós pode parar a propagação do vírus seguindo conselhos de especialistas para ficar em casa e praticar o distanciamento social. Obrigado por tudo o que estás a fazer para ajudar na tua própria vida. Mais uma vez obrigado aos que estão na linha da frente desta luta. Fiquem em segurança e mantenham-se saudáveis.

