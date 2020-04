Houseparty: A plataforma afinal rouba dados dos utilizadores?

No meio desta pandemia provocada pelo novo coronavírus, há plataformas digitais que ganharam enorme destaque. Uma dessas plataformas chama-se HouseParty e é direcionada para usar em casa e contactar com os seus amigos (de uma forma divertida). Com o momento que se vive, esta parece ser uma das escolhas dos utilizadores digitais para socializar.

No entanto, surgiram várias notícias que indicavam que os utilizadores deviam deixar de usar esta app por questões de segurança! Afinal o que está a acontecer.

As dúvidas sobre a segurança da app Houseparty, mas os utilizadores não estão a dar muita importância a isso. Para quem não conhece, com a app HouseParty é possível fazer videochamadas para várias pessoas e criar uma autêntica festa! A app disponibiliza ainda vários filtros e jogos para jogar “em rede”.

A notícia de que esta ferramenta tem problemas de segurança foi atacada ou tem algum problema tem estado a causar algum mal-estar nas redes sociais. No entanto, não existe nenhuma evidência de que a aplicação tenha, de facto, sido alvo de um qualquer ataque ou que tenha havido roubo de identidades. A sua popularidade ganhou uma dimensão inimaginável, dada a situação atual de confinamento e a necessidade do ser humano de estabelecer ligações.

Para John Shier, Senior Security Advisor da Sophos…

um possível cenário é o facto de a app Houseparty ser uma das aplicações mais descarregadas neste momento e onde os utilizadores se registaram utilizando as mesmas credenciais que usam para plataformas como Netflix, Spotify ou um sem número de outras. Os criminosos estão constantemente a utilizar credenciais antigas para aceder a serviços online em ataques de roubo de credenciais. A relação entre estes dois eventos pode estar a causar este alarme se está preocupado com este tipo de ciberataques, o meu conselho é que ative, sempre que possível, a autenticação multifator e recorra a um gestor de passwords para criar uma que seja longa, complexa e única para cada serviço que subscrever

Segurança da app Houseparty também depende do utilizador

Como outras apps, o utilizador tem a liberdade de escolher quais os tipos de permissão a atribuir e também realizar configurações. A Sophos recomenda que revejam as configurações, para definir o quão aberta quer que seja a sua “party”. Tal como nas nossas festas, pode restringir o acesso apenas a quem tem convite.

No registo, a app recolhe nome de utilizador, e-mail e password. Mas também recolhe som, imagem e localização. Além destes dados, na sua política de privacidade, a empresa informa que recolhe outras informações pessoais, como identificadores únicos, contactos ou números de telemóvel. Mas garante que nunca serão partilhados com terceiros, refere a DECO. O mais preocupante durante os testes da Associação de Defesa dos Consumidores foi terem verificado o envio da lista de aplicações instaladas no dispositivo, o que não faz muito sentido.

Para quem usa a App, já percebeu que a mesma consome muitos recursos e os smartphones têm tendência a aquecer. Além do rápido consumo de bateria, estejam também atentos aos dados móveis. Sempre que possível usem uma ligação Wi-Fi para não esgotarem o plafond de dados mensais.

Leia também…