Código do iOS 16 inclui várias referências “always-on display” e iPhone 14 Pro

A Apple ontem apresentou no evento WWDC 2022, uma série de novidades nos seus vários sistemas operativos. Claramente destacou algumas das mais importantes, mas grande parte do que vem de novo não foi sequer referido. Como tal, o código do sistema operativo poderá revelar muito do que ainda estará para ser lançado. Um desses indícios foi encontrado no iOS 16 onde é referida a funcionalidade always-on display, mas poderá chegar só com o iPhone 14 Pro.

De forma mais simples, a Apple poderá estar a guardar a funcionalidade de manter informação sempre visível no ecrã do iPhone, mas apenas para o modelo Pro que chegará em setembro.

iOS 16 traz muitas novidades... algumas ainda não sabemos

Para quem assistiu ao evento WWDC 2022 de ontem, reparou com certeza que foi uma forma diferente da Apple apresentar o novo iOS. Por norma a empresa faz uma apresentação sumária e destaca posteriormente algumas novidades. Desta vez começou logo a frio com a apresentação da novidade Lock Screen (ecrã de bloqueio) e foi deslizando por várias outras funcionalidades.

Conforme pudemos ver, também foram mostradas as novidades para os novos Widgets, o modo Concentração, Foto­grafias, Mensa­gens, Mail, Safari e chaves de acesso, Inteligência, Ditado, Mapas, Apple Pay e Carteira, Casa, Saúde e Fitness, Partilha com a família, CarPlay, Segurança e Privacidade, Acessibilidade, Meteorologia, Spotlight, Game Center, Handoff no FaceTime, Lembretes, Notas e mais umas quantas novidades. Mas e onde está o always-on display?

Rumores deram a conhecer muitas das novidades agora oficializadas

Foram vários analistas do mercado Apple que durante praticamente um ano foram lançando pistas do que eventualmente estaria em cima da mesa de trabalho da Apple. Contudo, Mark Gurman, da Bloomberg, foi o primeiro a reportar novidades sobre o always-on display, como parte do iOS 16, apesar de ter arrastado essa novidade que havia colado ao iPhone 13.

Gurman observou também que o iOS 16 iria construir um suporte para um ecrã sempre ligado em preparação para a funcionalidade potencialmente lançada com o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max neste outono.

Agora que a primeira beta de desenvolvimento está disponível, foram descobertas múltiplas referências que confirmam que o iOS 16 inclui de facto o suporte para uma visualização sempre ativa. Dentro do iOS 16, foram adicionadas três novas estruturas que se relacionam com a gestão da retroiluminação da visualização do iPhone. A gestão da retroiluminação é um aspeto chave para permitir uma funcionalidade sempre ligada.

Cada uma destas estruturas inclui referências a uma funcionalidade de visualização sempre ligada. Teoricamente, pode-se especular que estas funcionalidades sempre ativas foram adicionadas em referência às funcionalidades de visualização sempre ativas existentes no Apple Watch, mas não é esse o caso aqui.

Todas as estruturas descobertas pela publicação 9to5Mac são utilizadas por diferentes componentes do iOS, incluindo o Ecrã de Bloqueio.

Além disso, mais notavelmente, existem múltiplas referências a uma visualização sempre ativa dentro da Springboard - que é o que gere o Ecrã de Bloqueio (e o ecrã inicial) do iPhone. O Apple Watch não utiliza o Springboard.

Há mais novidades escondidas no iOS sobre o iPhone 14

Finalmente, há também informações escondidas dentro do iOS 16 que os engenheiros da Apple podem utilizar para permitir a capacidade always-on, mesmo em dispositivos não suportados. Isto significa que os engenheiros da Apple podem testar a funcionalidade de visualização sempre ligada no iPhone 13 Pro, antes do lançamento da funcionalidade com o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max no final deste ano.

Portanto, apesar desta novidade poder estar apontada ao iPhone 14 Pro, não invalida que numa versão beta futura os iPhone 13 Pro e Pro Max não venham também a receber o always-on display.