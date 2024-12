Campainha inteligente com Face ID pode ser a próxima aposta da Apple

Num mundo altamente conectado, as casas inteligentes são já imprescindíveis para muitos utilizadores, que lhes reconhecem praticidade. A próxima aposta da Apple pode seguir esse caminho, com uma campainha e um dispositivo de bloqueio com suporte para autenticação com Face ID.

Uma casa inteligente permite que o utilizador controle a iluminação, o sistema de som, as persianas, ou outra coisa qualquer, com um toque no seu smartphone ou um comando de voz. É como ter um assistente pessoal, que executa tarefas necessárias, mas chatas por nós.

Em mais um facilitismo, a Apple poderá estar a trabalhar numa campainha inteligente e num dispositivo de bloqueio com suporte para autenticação com Face ID. Pelo menos, é a informação que a Bloomberg adianta, citando fontes internas.

Depois dos rumores de que a empresa estaria a trabalhar num dispositivo inteligente semelhante ao iPad para servir de hub doméstico para outros dispositivos conectados, informações indicam que a Apple está a desenvolver outro produto neste âmbito: uma campainha e um dispositivo de bloqueio inteligentes.

Os dados da Bloomberg descrevem-no como uma "campainha inteligente com reconhecimento facial avançado que se liga sem fios a uma fechadura". O conceito é bastante simples, com a Apple a integrar a sua autenticação biométrica numa campainha.

Entrar em casa com Face ID

Conforme enumerado pela imprensa, há algumas preocupações associadas a estas potenciais novidades, nomeadamente a probabilidade de falhar, pela possibilidade de um intruso conseguir, de alguma forma, passar pelo dispositivo.

De qualquer forma, este projeto estará numa fase embrionária, pelo que a sua chegada ao mercado não está próxima, nem é certa. Considerando o histórico da Apple, relativamente à privacidade e segurança, espera-se que, quando chegar ao mercado, e caso chegue, o dispositivo inteligente salvaguarde os utilizadores.

De ressalvar que, atualmente, este segmento é dominado por empresas como a Amazon, Google e Logitech.

