Vendas da Tesla estão a cair a pique na Europa! Quais são as razões?

A Europa passa por momentos estranhos. Da política à economia e às vendas de automóveis, está longe de ser otimista e, sem dúvida, o maior interveniente no jogo dos veículos elétricos está a ter um ano difícil. As vendas da Tesla estão a cair a pique na Europa e estas são as razões.

Onze meses em 2024, a Tesla registou uma diminuição de dois dígitos nos registos, segundo a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), que divulgou números oficiais de novembro. A Tesla ainda é o maior fabricante de veículos elétricos na Europa e nos Estados Unidos, mas o seu domínio está a enfraquecer deste lado do Atlântico.

No mês passado, a Tesla registou uma diminuição de 40,9% nos registos na União Europeia face ao mesmo mês do ano passado. O número de registos passou de 31.810 em novembro de 2023 para 18.786 no mês passado, marcando uma queda na quota de mercado de 3,6% para 2,2%. No acumulado do ano, a Tesla teve 211.405 registos na UE, menos 15,2% do que as 249.265 unidades do ano passado.

A história é semelhante quando os membros da Associação Europeia de Comércio Livre e o Reino Unido são incluídos na mistura. Nestes mercados, os registos da Tesla desceram 28,4% em novembro, passando de 36.563 unidades no ano passado para 26.191 unidades este ano, o que fez com que a quota de mercado da construtora norte-americana descesse de 3,4% para 2,5%.

No acumulado do ano, os registos da Tesla na UE, EFTA e Reino Unido caíram 13,7%, de 327.635 unidades em 2023 para 282.692 unidades este ano. A quota de mercado diminuiu de 2,8% para 2,4%. Só na UE, que conta com 27 Estados-membros, a quota de mercado da Tesla caiu de 2,6% nos primeiros 11 meses do ano passado para 2,2% este ano.

As perdas da fabricante automóvel podem ser atribuídas a uma série de fatores, incluindo a atitude cada vez mais polémica do seu CEO, Elon Musk, e a diminuição dos incentivos governamentais. Alguns Estados europeus reduziram a quantidade de dinheiro oferecida para a compra de um novo elétrico, enquanto outros eliminaram os incentivos.

A queda significativa da Tesla nos registos europeus deixou em grande parte a indústria inalterada. Considerando o grande volume de automóveis elétricos vendidos pela Tesla, os registos no seu conjunto diminuíram apenas 1,4% na UE, EFTA e Reino Unido de janeiro a novembro e, na realidade, aumentaram 0,9% em novembro em comparação com o ano passado. Só na UE, os registos diminuíram 5,4% no acumulado do ano e 9,5% em novembro.