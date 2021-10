Apple Watch Series 7: encomendas começam sexta-feira dia 8 e chegam dia 15 de outubro

Depois de ter sido apresentado no passado dia 14 de setembro, no evento anual onde também foi apresentada a linha iPhone 13, a Apple não especificou datas de lançamento do seu smartwatch. Ontem surgiram alguns indícios que os equipamentos estariam prestes a ter data de encomenda. O rumor estava certo e a Apple esta tarde disponibilizou no seu site a informação que o Apple Watch Series 7 já poderá ser encomendado a partir de 8 de outubro às 13:00. Contudo, este só chegará aos utilizadores a 15 de outubro.

Este ano o novo smartwatch traz algumas boas novidades no que toca ao ecrã, melhoria nos sensores e um hardware muito similar ao que foi apresentado ano passado.

Sexta-feira já poderá encomendar o seu Apple Watch Series 7

A Apple anunciou que os pedidos do Apple Watch Series 7 serão abertos nesta sexta-feira, 8 de outubro. Os primeiros pedidos serão entregues uma semana depois, em 15 de outubro. A empresa de Cupertino anunciou o novo modelo durante a apresentação do iPhone 13 e só agora está a abrir a data de encomenda e de entrega.

A Apple anunciou hoje o Apple Watch Series 7, com o maior e mais avançado ecrã de sempre Apple Watch - e um ecrã Retina Always-On reengenharia com significativamente mais área de ecrã e bordas mais finas - estará disponível para encomenda a partir de sexta-feira, 8 de outubro, às 13 horas (Portugal continental) e disponível nas lojas a partir de sexta-feira, 15 de outubro.

O renovado Apple Watch

Conforme foi referido pela Apple, o design do relógio Apple Watch Series 7 é refinado com cantos mais suaves e arredondados, e o mostrador tem uma borda refrativa única que faz com que as faces e aplicações do relógio de ecrã inteiro pareçam ligar-se perfeitamente com a curvatura da caixa.

Com apenas 1,7 mm de espessura, as bordas mais estreitas da Série 7 de Relógios Apple maximizam a área do ecrã enquanto alteram ao mínimo as dimensões do próprio relógio. O Apple Watch Series 7 também apresenta uma interface de utilizador otimizada para o mostrador maior, um novo teclado QWERTY, mais duas faces únicas do relógio - Contour e Modular Duo - concebidas especificamente para o novo dispositivo.

Os utilizadores beneficiam da mesma duração de 18 horas da bateria durante todo o dia, agora complementada por um carregamento 33% mais rápido.

A empresa descreve ainda o equipamento como estando disponível nos tamanhos 41mm e 45mm. Este modelo é o relógio Apple mais durável de sempre, diz a Apple, com um cristal frontal mais forte e mais resistente a fissuras. É o primeiro relógio Apple Watch a ter uma certificação IP6X de resistência ao pó, e mantém uma classificação WR50 de resistência à água.

Apple Watch Series 7 apresenta cinco novos acabamentos de caixa de alumínio: Meia-noite, Luz das estrelas, Product Red, Azul e Verde. Além disso, a empresa lançou também uma gama de novas cores e estilos de braceletes. Modelos em aço inoxidável estão disponíveis em prata, grafite, e aço inoxidável dourado, juntamente com o Apple Watch Edition em titânio e titânio preto espacial.

O Apple Watch Nike e Apple Watch Hermès também apresentam novas braceletes e mostradores de relógio exclusivos, e Apple Watch SE e Apple Watch Series 3 continuam nas cores existentes.

O mais novo Apple Watch continua a oferecer ferramentas indispensáveis ​​para a saúde e o bem-estar, incluindo um sensor cardíaco elétrico, aplicação de ECG, e um sensor com aplicação para medir o oxigénio no sangue. O watchOS 8 ajuda os utilizadores a manterem-se saudáveis, ativos e ligados através de novos tipos de exercícios.

Há novas aplicações, como a Atenção plena, maior acesso com app Carteira e mais recursos com a aplicação Casa, assim como novidades nas apps Encontrar, Mensagens e Fotografias.