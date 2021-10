Ações do Facebook caem mais de 5% após “dia negro”

A pergunta do momento é...afinal o que se passa com o Facebook e com todo o ecossistema? De acordo com alguns testes realizados pelo Pplware, o problema está ao nível do DNS, uma vez que os nomes não são reconhecidos.

Estes problemas não estão apenas a ter impacto nos utilizadores. As ações do Facebook já caíram mais de 5%.

Facebook em quebra na bolsa de valores Nasdaq

Facebook, Instagram e WhatsApp, todos os serviços da empresa de Mark Zuckerberg, continuam em baixo já há algumas horas. Informações oficiais sobre o que está a acontecer ainda não existem, mas os testes levados a cabo pelo Pplware revelam que há problemas de DNS. O Facebook usou o Twitter para dizer que estava com problemas.

Ao nível do mercado, o Facebook também está com "problema"s uma vez que as ações já caíram mais de 5%.

Por enquanto os utilizadores continuam um pouco desorientados, uma vez que três das mais populares plataformas de comunicação estão com problemas. O Pplware continua a acompanhar esta situação, esperando que haja mais informações nas próximas horas.