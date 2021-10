Apple Watch Series 7 deverá estar já pronto para entrar em venda

Começaram a aparecer imagens do Apple Watch Series 7 supostamente conseguidas por funcionários de uma empresa de transporte de mercadorias que testava o equipamento antes de este ser colocado à venda. Num grupo do Facebook, as publicações, além de mostrarem o equipamento, deixaram o rumor que estaria iminente o lançamento do novo smartwatch da Apple.

Conforme é sabido, a empresa de Cupertino apresentou o Apple Watch Series 7 mas não deixou nenhuma indicação sobre a data exata de início das vendas.

Apple Watch Series 7 estará a poucos dias de ser colocado à venda?

No dia 14 de setembro, no evento anual onde é apresentado o novo iPhone, a empresa mostrou como será o novo Apple Watch. No entanto, ao contrários dos outros produtos que também apresentou, o smartwatch não tinha data de venda.

Então, até agora, só vimos o Series 7 nos materiais promocionais e de marketing da Apple, e a empresa ainda nada mais disse sobre o produto.

As imagens partilhadas hoje oferecem-nos o primeiro olhar prático sobre a nova série que traz um ecrã maior, agora com 20% mais de área comparativamente ao Series 6.

Apesar dos rumores que falavam num novo design, mais revolucionário, a Série 7 não possui bordas planas, mas sim "cantos mais arredondados e macios", o que permite que o ecrã se curve ligeiramente sobre os lados.

O novo Apple Watch Series 7 estará disponível em cinco cores. Além disso, toda a sua estrutura tem como base alumínio 100% reciclado.

Esta versão tem certificação IP6X o que significa que é mais resistente permitindo mergulhar na água até 50 metros.

No site da Apple a disponibilidade continua a apontar para o outono.