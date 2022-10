Apple Watch: Sensor de oxigénio no sangue é tão confiável quanto dispositivo de grau médico

A Apple ao longo dos anos tem dedicado milhões de dólares e muito tempo da sua atenção a desenvolver sistemas fiáveis e de precisão para o seu Apple Watch. São programas em cooperação com universidades, hospitais e muitos estudos dedicados a dar um cunho de precisão ao seu equipamento. Aliás, com o ECG foi esse o caminho trilhado. Agora, um estudo conclui que o sensor de oxigénio sanguíneo deste smartwatch é tão fiável como "dispositivo de grau médico".

Quem o afirma é um grupo de investigadores que publicou o seu trabalho onde é usado um Apple Watch Series 6 para verificar a precisão dos dados recolhidos.

Um novo estudo de validação publicado este mês põe à prova a característica de oxigénio no sangue do Apple Watch. De acordo com os resultados do estudo, o Apple Watch Series 6 é capaz de "detetar de forma fiável estados de saturação reduzida de oxigénio no sangue" em comparação com os oxímetros de pulso de grau médico.

Quão fiável é o sensor de oxigénio no sangue do Apple Watch?

Segundo informações, o estudo foi publicado este mês na revista Digital Health open access. O objetivo do trabalho era investigar "como um relógio inteligente disponível comercialmente que mede a saturação periférica de oxigénio no sangue (SpO 2 ) pode detetar hipoxemia em comparação com um oxímetro de pulso de grau médico".

Para o estudo, os investigadores recrutaram 24 participantes saudáveis. Cada pessoa usou um Apple Watch Series 6 no pulso esquerdo e um sensor de oxímetro de pulso no dedo médio esquerdo (o Masimo Radical-7).

Os participantes respiraram através de um circuito de respiração com uma válvula de três vias não respiratória em três fases. Primeiro, na fase inicial de estabilização de 2 minutos, os participantes inalaram o ar ambiente. Depois, na fase de dessaturação de 5 minutos, os participantes respiraram a mistura gasosa com oxigénio reduzido (12% O2), o que reduziu temporariamente a sua saturação de oxigénio no sangue. Na fase final de estabilização, os participantes inalaram novamente o ar ambiente até que a SpO 2 regressasse aos valores normais. As medições de SpO2 foram retiradas do relógio inteligente e do oxímetro de pulso simultaneamente em intervalos de 30-s.

O estudo resultou em 642 pares individuais de medições de oxigénio no sangue:

As diferenças nas medições individuais entre o smartwatch e o oxímetro dentro de 6% de SpO 2 podem ser esperadas para leituras de SpO2 de 90%-100% e até 8% para leituras de SpO 2 inferiores a 90%.

Como tal, os investigadores concluem:

O enviesamento em SpO 2 entre o smartwatch e o oxímetro foi de 0,0% para todos os pontos de dados. O enviesamento para SpO2 inferior a 90% era de 1,2%. As diferenças nas medições individuais entre o smartwatch e o oxímetro dentro de 6% de SpO2 podem ser esperadas para leituras de SpO 2 de 90%-100% e até 8% para leituras de SpO 2 inferiores a 90%.

A Apple adicionou pela primeira vez suporte de medição de oxigénio no sangue na série 6 dos seus smartwatches. É também uma característica dos mais recentes Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8, e Apple Watch Ultra.

A Apple tem hesitado em promover a funcionalidade com quaisquer reivindicações médicas reais, e a empresa não tem anunciado quaisquer melhorias significativas à tecnologia desde que estreou na Série 6 em 2020.