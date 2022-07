Apple Watch Pro poderá ser o modelo “todo-o-terreno”, diz analista

Há algum tempo que se fala que a Apple estará a pensar lançar um smartwatch robusto, um para "todo-o-terreno". Este modelo, que começou a ser falado ainda antes da saída do Series 7, poderá ser lançado este ano, segundo refere o Mark Gurman na sua newsletter.

Com esta adição à sua oferta, a Apple poderá então substituir a versão Edition.

Apple poderá lançar o Apple Watch Pro como um modelo de aventura

Tudo parece apontar para um lançamento de 3 novos Apple Watch. Segundo o analista da Bloomberg, Mark Gurman, a empresa de Cupertino poderá lançar o tal modelo robusto (também conhecidos como de aventura). Para este novo modelo, a empresa terá a nomenclatura "Pro".

Com isso em mente, a empresa Cupertino poderá descontinuar a versão Edition a favor desta opção mais dedicada a desportos radicais.

Claro que o que foi dito agora por Gurman, pelo menos uma grande parte, já foi avançado por vários outros analistas. No fundo, todos referem que as características Pro deste próximo Apple Watch serão um mostrador maior e mais resistente a estilhaços, melhor rastreio de caminhadas e natação, maior duração da bateria, e uma caixa mais resistente e robusta feita de um material metálico premium não-alumínio.

Gurman acredita que este Apple Watch será chamado Pro para alargar o portfólio de produtos com modelos profissionais, tais como o MacBook Pro, iPad Pro, iPhone Pro, e AirPods Pro.

Este ponto de venda é semelhante ao lançamento do atual iPhone 13 Pro em relação ao iPhone 13 normal.

Explicou Gurman na sua newsletter Power On.

Além disso, Mark Gurman acredita que esta mudança para um resistente Apple Watch significará também o fim da Apple Watch Edition. No fundo, seria seguir o que a Apple já fez no passado quando retirou da sua oferta os modelos de ouro (que custavam mais de 18000 euros) e passou a oferecer os relógios com a caixa em aço inoxidável e titânio (nalguns países o modelo em titânio nunca foi lançado).

O jornalista da Bloomberg diz que este Apple Watch Pro também apresentará o chip S8 (o mesmo nos modelos Apple Watch Series 7 e Series 6) e um novo sensor de temperatura corporal.

Preço e disponibilidade

Basicamente o timing de lançamento será no final de setembro, dentro da janela de lançamentos do iPhone 14. Já sobre o seu preço, Gurman pensa que a Apple poderá começar mais perto dos 900 dólares até aos 999 dólares para este modelo de aventura.

O preço mais elevado (em Portugal passaria seguramente os 1100 euros) terá a ver pela oferta de um ecrã maior, novos sensores e materiais de gama mais alta.

Apple Watch com modo de baixo consumo também poderá ser uma realidade

Por último, mas não menos importante, Mark Gurman fala sobre a sua previsão do modo de baixo consumo. No início deste ano, o jornalista relatou que a Apple estava a planear esta nova funcionalidade, que não foi anunciada durante a keynote da WWDC 2022.

Agora, o analista refere que o modo de baixo consumo ainda está em desenvolvimento e em vias de lançamento por volta da mesma altura que a versão pública de watchOS 9 neste outono.

Se o modo de bloqueio (Lockdown Mode ) [do iOS 16] for algum indício, a Apple não tem qualquer problema em lançar mais funcionalidades do que o esperado na sua próxima lista de sistemas operativos.

Concluiu Gurman.

Portanto, a Apple poderá dar novo fôlego ao seu dispositivo que tem mais de 100 milhões de utilizadores ativos e que continua a ter a maior quota parte das vendas de smartwatches no mundo.

