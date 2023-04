Apple Watch: Imagens de conceito do watchOS 10 deixam água na boca…

Um dos trunfos da Apple é a interface gráfica desenhada com atenção para cada um dos seus dispositivos. No Apple Watch este é sem dúvida um motivo para que o relógio se destaque no meio de tantos. Apesar disso, é também neste dispositivo que ainda há uma grande margem de progressão. A poucas semanas da apresentação do watchOS 10, um designer disponibilizou imagens de como alguns utilizadores idealizam o próximo sistema operativo do smartwatch da empresa.

E se os desejos dos utilizadores fossem ouvidos pela Apple?

Seguindo a tradição, a Apple deverá apresentar o watchOS 10 no evento WWDC em junho. Este trará, vaticinam os rumores, melhorias sobretudo ao nível do interface do utilizador. Antecipando o que a empresa de Cupertino irá lançar, o já conhecido designer Parker Ortolani partilhou algumas ideias de conceito do watchOS 10 para um ecrã inicial do Apple Watch.

Novos widgets, atividades ao vivo, uma versão com uma interface de utilizador "Glances" evoluída e muito mais.

Como poderá ser o watchOS 10 para o Apple Watch?

Parker Ortolani visualizou muitas das ideias que gravitam em torno do próximo sistema operativo para o Apple Watch e materializou-as num conceito elegante do watchOS 10. Numa série de tweets, o designer deixou alguns vídeos onde são mostrados os ecrãs com os novos elementos.

As imagens desafiam a imaginação do que poderá vir. Mostradores infinitos com as aplicações disponibilizadas em harmonia com os widgets, um pouco à imagem do iOS.

Com centenas de milhares de visualizações e muitos comentários positivos, Parker referiu que ficou "chocado" com a resposta ao conceito e sente que "mostra como as pessoas estão famintas por uma grande atualização do relógio!".

E de facto tem razão. A Apple está há muitos anos com esta arquitetura no seu relógio e o passar do tempo mostra que está ultrapassada, mais ainda porque os ecrãs estão a aumentar de tamanho e já se justifica uma nova apresentação.

Será que a Apple ouve os seus clientes?