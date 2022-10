watchOS 10: Imagens de conceito mostram características exclusivas do Apple Watch Ultra

A Apple tem já o watchOS 9 nos smartwatches a partir do Series 4 em diante, com as novidades praticamente todas disponíveis. Contudo, a evolução não estará parada e no próximo ano, que já não falta muito, a empresa de Cupertino apresentará o watchOS 10. Este é um desafio muito interessante para os criadores e alguns já começaram a trabalhar em imagens de conceito para, eventualmente, desafiar a Apple a fazer ainda mais.

As imagens partilhadas são da autoria de Parker Ortolani, que abre a janela do que poderemos ver num futuro próximo.

O Apple Watch Ultra já está nas mãos de muitos utilizadores, apesar de ainda haver grandes demoras nas entregas. É uma "revolução no hardware" dentro da gama de relógios da Apple e uma das suas grandes vantagens é também o sistema operativo. Por isso é que se acredita que este atual watchOS ainda não tira todo o proveito do hardware do Ultra.

Com várias funções exclusivas, o topo de gama do Apple Watch ainda não recebeu todas as funcionalidades e poderá ser com o watchOS 10 que veremos o verdadeiro poder desta máquina.

watchOS 10 em modo conceito de sistema operativo melhorado

As atividades em direto são uma das características mais importantes do iOS 16 e também do iPhone 14 Pro. Vindo com o iOS 16.1 mais tarde neste outono, as Atividades em direto trazem notificações em tempo real, de atualização contínua ao ecrã de bloqueio do seu iPhone, bem como à Dynamic Island no iPhone 14 Pro.

O conceito de Parker imagina como a Apple poderia trazer uma funcionalidade de Atividades em direto para o Apple Watch com o watchOS 10. No seu trabalho gráfico, ele concentra-se em trazer notificações inteligentes e em tempo real para o mostrador Siri do smartwatch. Assim, as Atividades em direto podem aparecer a partir do fundo dos mostradores dos relógios, tal como aparecem no ecrã de Bloqueio do iOS 16, e atualizar em tempo real para coisas como encomendas da Starbucks, resultados desportivos e viagens Uber, entre muitas outras coisas.

Fora das Atividades em direto, Parker imagina como poderia ser uma nova e dedicada aplicação desportiva nativa no Apple Watch. Há também um ecrã inicial redesenhado que é mais personalizável com suporte para pastas e diferentes opções de ordenação.

Uma das ideias mais interessantes seria um novo Modo de descanso. Uma das críticas do Apple Watch Ultra (e a experiência mais ampla de Fitness no Apple Watch) é a falta de características centradas na recuperação. Esta nova aplicação do Modo de descanso poderia sugerir inteligentemente quando alguém deveria tirar um dia de folga do treino, ao mesmo tempo que não deveria ter impacto nas suas métricas e outros dados de fitness.

Exclusivamente para o Apple Watch Ultra, Parker imagina como poderia ser uma nova aplicação "Explore" para coisas como pontos de caminhadas, trilhos, e muito mais. Há também uma aplicação dedicada ao Safari para tirar partido da grande exposição do Apple Watch Ultra.

E quando poderemos ver o que a Apple trará de novo no watchOS 10?

Por norma, a Apple disponibiliza para todos os utilizadores os seus sistemas operativos em finais de setembro, inícios de outubro. Contudo, estes são apresentados oficialmente em junho, com o evento WWDC (Worldwide Developers Conference) um evento dedicado aos programadores Apple.

Assim, nada como esperar, apesar de podermos já perceber que, com a nova linha Ultra, a Apple irá dar asas à imaginação e conceber um sistema operativo com mais oferta.