O Facebook está offline para milhões de pessoas…

Não consegue carregar o Facebook? Não é o único. Aliás, mesmo que não consiga entrar, há outros problemas associados. Os utilizadores estão a relatar uma interrupção do site que provavelmente afeta a rede social, bem como as aplicações para os dispositivos móveis.

O Facebook está com problemas e para milhões de pessoas está mesmo inacessível. Segundo o site "DownDetector", as queixas dos utilizadores de Portugal começaram a ter mais expressão após as 16 horas.

Dada a natureza dos servidores distribuídos, a interrupção do Facebook não afeta todos os utilizadores. É provável que o site da rede social esteja fora do ar apenas nalgumas regiões. Interrupções na Web como estas geralmente são muito breves e são resolvidas numa hora, exceto naquele dia de outubro de 2021, quando grande parte da Internet ficou offline a maior parte do dia.

Portanto, se ainda sente o problema, não deve ser por muito tempo... esperamos!