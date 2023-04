Os estúdios Gaijin Entertainment, anunciaram recentemente que se encontram a desenvolver Aces of Thunder, um spinoff do jogo de guerra online War Thunder, para o Playstation VR2.

Aces of Thunder irá focar-se exclusivamente em combates aéreos e com o fantástico Playstation VR2 e as suas poderosas capacidades, irá permitir uma sensação de combate aéreo sem precedentes.

Com as suas tremendas capacidades, que envolvem o écran OLED HD, sensores de movimentos, eye tracking entre muito mais, o Playstation VR2 será o dispositivo perfeito para permitir aos jogadores uma (quase) verdadeira sensação de voo e de combate aéreo. Apresentando ainda uma física de voo bastante aperfeiçoada e um sistema de danos nas aeronaves bastante complexo, o jogo leva o realismo a um nível completamente novo.

Os combates irão desenrolar-se totalmente a partir da visão do cockpit, dando aos jogadores um completo controlo sobre todos os sistemas de voo. Segundo a Gaijin, o resultado será que, os jogadores irão descobrir e aprender a pilotar estes caças, quase como se estivessem neles sentados.

Aviões de combate famosíssimos como os P-51 Mustang (americano) ou Spitfire (britânico) serão algumas das aeronaves que os jogadores poderão ter nas suas mãos mas, ficando desde já a promessa da Gaijin, que num futuro próximo, mais aeronaves (e de outras épocas) serão disponibilizados.

Todos os modos de jogo de Aces of Thunder irão oferecer combates competitivos online contra outros pilotos virtuais. Os formatos disponíveis englobam os modos mais tradicionais como team versus team ou duelos singleplayer, com regras personalizáveis,...

Aces of Thunder encontra-se em desenvolvimento pela Gaijin Entertainment cujos membros trabalharam no desenvolvimento de War Thunder. O jogo será lançado ainda este ano, com data a ser anunciada mais tarde.