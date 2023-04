Combustíveis: Gasolina e gasóleo baixaram bastante no 1º trimestre

É verdade que o preço dos combustíveis continua elevado, mas também é verdade que têm baixado bastante. Quem não se lembra de, por exemplo, abastecer o veículo com o preço do gasóleo em valores superiores a 2 euros? De acordo com a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, o litro de gasolina e gasóleo baixaram bastante no 1º trimestre.

De acordo com a Apetro, o preço médio de venda ao público da gasolina caiu 14,5 cêntimos por litro e o do gasóleo recuou 12,5 cêntimos por litro no primeiro trimestre de 2023 face ao período homólogo. Segundo refere a Associação em declarações à Lusa:

Em relação ao trimestre anterior e ao trimestre homólogo, no primeiro trimestre de 2023 o PMVP [preço médio de venda ao público] da gasolina 95 foi respetivamente inferior em 4,7 c/l (-2,7%) e em 14,5 c/l (-7,9%), o do gasóleo rodoviário inferior em 18,9 c/l (-10,7%) e em 12,5 c/l (-7,4%), e o do GPL Auto inferior em 2,3 c/l (-2,6%) e superior em 0,6 c/l (+0,7%)

Evolução Mercado dos Combustíveis Rodoviários - 1º Trim. 2023

Em relação ao trimestre anterior verificou-se uma descida das cotações de todos os produtos. Em relação ao trimestre homólogo, houve uma descida nas cotações do Brent e do Propano e uma ligeira subida nas da gasolina e do gasóleo.

As variações dos PMAI e PMVP da gasolina e do gasóleo foram negativas em relação ao trimestre anterior. Em relação ao trimestre homologo, o PMAI da gasolina e do gasóleo registou uma subida, já o PMVP registou uma descida. No caso do GPL Auto, as variações foram negativas face ao trimestre anterior e positivas face ao trimestre homólogo.

Como resultado de políticas governamentais, no 1º trimestre de 2023, o ISP aumentou, em média, 1,5 c/l na gasolina 95 e 2,8 c/l no gasóleo rodoviário. No GPL Auto manteve-se igual. O valor do IVA desceu em função da descida do PMVP de todos os produtos.

A carga fiscal no 1º trimestre de 2023 representou 49,3% na gasolina 95; 41,3% no gasóleo rodoviário e 38,1% no caso do GPL Auto.

Face ao trimestre anterior, os custos de ADC diminuíram 4,3 c/l na gasolina, aumentaram 1,8 c/l no gasóleo rodoviário e diminuíram 1,3 c/l no GPL Auto.

Evolução Mercado dos Combustíveis Rodoviários - 1º Trim. 2023