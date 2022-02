Apple Watch: Deteção de queda salva a vida de um ciclista

Não é caso único, bem pelo contrário, começa a ser muito normal este tipo de ações, tendo em conta a quantidade de Apple Watch que existem ativos no mundo. E foi um desses dispositivos que chamou o socorro quando um ciclista caiu, ficou inconsciente e a sangrar da cabeça. Tudo isto foi detetado pelo sistema de Deteção de queda do smartwatch da Apple que chamou o 911 (112, em Portugal).

A polícia de Hermosa Beach no condado de Los Angeles, Califórnia, foi chamada ao local que o relógio indicou aos serviços de emergência como sendo o sítio onde estaria o acidentado.

De acordo com o departamento de polícia local, os agentes estavam a responder a uma chamada para o 911 (112) que veio de um Apple Watch.

A Apple equipou estes dispositivos com uma tecnologia que já foi creditada como salva-vidas. Quando o relógio deteta uma queda, inicia-se uma contagem decrescente de 60 segundos. Se estiver OK após a queda, pode parar a contagem decrescente antes de os serviços de emergência serem chamados.

Contudo, se estiver realmente inconsciente, o relógio da Apple fará uma chamada automaticamente para o número de emergência (em Portugal é o 112 e nos EUA é o 911). Esta chamada irá informar os socorristas de que alguém sofreu uma queda difícil. O sistema automatizado também partilha as coordenadas de onde ocorreu a queda com um raio de possíveis localizações.

Queda deixou marcas severas na cabeça do ciclista

Segundo informações, um ciclista foi fazer uma volta noturna na sua bicicleta elétrica. Por volta da uma da manhã, uma queda forte fez disparar o sistema do Apple Watch que ativou de imediato o pedido de socorro.

A polícia respondeu a essa informação e descobriu um ciclista inconsciente na estrada e a sangrar da sua cabeça. O ferimento exigiu vários dias de internamento no hospital para o ciclista.

Quais os dispositivos que têm esta tecnologia?

A deteção de quedas funciona com o Apple Watch SE e Apple Watch Series 4 ou posterior. No outono passado, a Apple atualizou o software do relógio para melhorar o desempenho da deteção de quedas durante os treinos, incluindo o ciclismo. A otimização baseia-se no reconhecimento de movimentos e impactos específicos de quedas durante a prática de ciclismo e outras atividades.

A atualização do watchOS 8 também permite a deteção de quedas apenas durante os treinos.

Deteção de queda

Conforme podem ver, neste menu é também possível ativar a opção Deteção de queda.

Se o Apple Watch Series 4 ou posterior detetar uma queda grave enquanto estiver a utilizar o relógio, irá começar a vibrar, tocar um alarme e apresentar um aviso.

Pode optar por contactar os serviços de emergência ou fechar o aviso ao premir a Digital Crown, tocar em Fechar no canto superior esquerdo ou tocar em "Estou bem".

Se o Apple Watch detetar que está em movimento, irá esperar que responda ao aviso e não entrará automaticamente em contacto com os serviços de emergência. Se o relógio detetar que está inerte há cerca de 1 minuto, irá efetuar a chamada automaticamente.

Quando a chamada terminar, o relógio envia uma mensagem aos contactos de emergência com a sua localização, para que saibam que o relógio detetou uma queda grave e que entrou em contacto com os serviços de emergência. O relógio obtém os contactos de emergência a partir da Ficha médica.