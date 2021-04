Apple vai gastar mil milhões de dólares no novo campus nos EUA

Sendo uma das gigantes do universo tecnológico, a Apple conta com uma vasta equipa espalhada pelo mundo. Recentemente, anunciou que tem planos para abrir um novo campus na área de Raleigh, na Carolina do Norte, Estados Unidos da América. Nesse novo espaço, vai acolher 3 mil novos funcionários.

Para a abertura e as contratações, a gigante de Cupertino vai investir cerca de mil milhões de dólares.

Apple continua a expandir-se

Além da sede em Cupertino, Califórnia, onde vê baseada a maior parte da sua equipa de engenheiros, a Apple anunciou que tem planos para um novo campus na área de Raleigh, na Carolina do Norte. Efetivamente, a criação de novos espaços de trabalho espelha a expansão e evolução contínua preconizada pela empresa.

O novo campus estará localizado na área do Research Triangle (em português, Triângulo de Investigação), nomeado pela presença da North Carolina State University, Duke University e pela University of North Carolina. Aliás, o CEO e o COO da Apple, Tim Cook e Jeff Williams, respetivamente, têm MBAs emitidos pela Duke University.

Os MBA (Master Business Administration) não são um mestrado e não se inserem também na categoria de pós-graduação. Foram criados nos EUA, no início do século XX, e destinam-se a trabalhadores experientes de áreas relacionadas com a Gestão.

Como natural da Carolina do Norte, estou entusiasmado por a Apple estar a expandir-se e a criar novas oportunidades de emprego a longo prazo na comunidade em que cresci.

Disse Jeff Williams, numa declaração.

Além dos 3.000 novos funcionários na Carolina do Norte, a Apple planeia empregar, até 2026, outras 5.000 pessoas em San Diego, 3.000 em Culver City, Los Angeles, 700 em Boulder, Colorado, bem como duplicar os mil funcionários de Seatle. Assim, conseguirá somar 20.000 novos empregos aos 147.000 que já existem, incluindo trabalhadores do comércio a retalho.

Um investimento bilionário

O novo campus da Apple na Carolina do Norte implicará um investimento de mil milhões de dólares. Aí, empregará, por exemplo, engenheiros de software e de machine learning.

Desta forma, a Apple juntar-se-á a outras empresas que estão a aproveitar para se expandirem e realocarem, deixando o Silicon Valley, de forma a encontrar mais engenheiros e a responder ao elevado custo de vida associado àquela área.

Leia também: