Reddit processado por permitir conteúdos infantis ilícitos

As pessoas têm estado cada vez mais atentas e implacáveis no que ao conteúdo inapropriado diz respeito. Felizmente, a partilha deste tem vindo a ser estritamente controlada. Ainda assim, uma mulher processou o Reddit por permitir a partilha de conteúdo sexual infantil.

O processo surge no sentido em que a plataforma, aparentemente, permitiu que um antigo namorado fizesse repetidas publicações com fotografias obscenas da mulher quando tinha 16 anos.

Conteúdo ilícito a circular no Reddit

O Reddit é um popular agregador de notícias que, além de fóruns de discussão, permite a criação de comunidades com interesses comuns. Sendo a “front page of the internet”, os conteúdos são extremamente variados e, inevitavelmente, geram muitas opiniões e consequentes debates.

De acordo com o BackLinko, em relação ao ano passado, o Reddit cresceu cerca de 30%, reunindo mais de 400 milhões de utilizadores ativos por mês. Com uma comunidade tão vasta, é necessário que as publicações sejam controladas, de forma a garantir que não circulam conteúdos ilícitos pela plataforma.

Afinal, é exatamente por isso que o Reddit está a ser processado. Segundo o The Verge, a mulher, identificada com o pseudónimo Jane Doe, argumentou que a plataforma “beneficia conscientemente das suas políticas de conteúdo negligentes, mesmo em relação a pornografia infantil”.

Em 2019, Jane viu imagens explícitas suas serem, além de gravadas sem o seu consentimento, publicadas no Reddit. Por isso, acusou a plataforma de distribuir pornografia infantil, de não denunciar material de abuso sexual infantil e, ainda, de violar a Lei de Proteção às Vítimas de Tráfico de Pessoas.

Acusações foram negadas

Após tomar conhecimento das acusações que faziam parte do processo, o Reddit negou-as e afirmou que material relacionado com abuso sexual de crianças “não tem lugar na plataforma”.

Mantemos ativamente políticas e procedimentos que não se limitam a seguir a lei, mas vão acima e além dela.

Disse um porta-voz do Reddit, numa declaração.

Embora tenha alertado a plataforma sobre a dispersão do conteúdo, Jane alegou que os administradores permitiram que o antigo namorado criasse uma nova conta e continuasse com as publicações.

Agora, o objetivo é conseguir um processo de ação coletiva, de forma a representar qualquer pessoa que tenha tido imagens suas semelhantes a circular pelo Reddit, enquanto menor de 18 anos.

Este processo surge no seguimento de uma emergente preocupação por parte das redes sociais em controlar, de forma mais empenhada, conteúdos ilícitos, desinformação, discurso de ódio, entre outros.

Leia também: