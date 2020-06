Apple, Microsoft, Facebook e mais 15 empresas unem-se no combate à pedofilia

O grupo Coligação da Tecnologia foi criado com o objetivo de lutar contra a exploração sexual de crianças em ambiente online. Desta organização fazem parte 18 grandes empresas da área tecnológica, como por exemplo Apple, Microsoft e Facebook.

Agora o grupo anunciou novas medidas e um fundo para financiar pesquisas e a criação de ferramentas mais eficazes no combate à pedofilia.

Criado em 2006, a Coligação da Tecnologia, ou The Technology Coalition (TTC), tem o objetivo de promover ferramentas adequadas no combate à pedofilia.

De acordo com o que a organização defende desde que foi criada, a tecnologia mudou e continua a mudar constantemente. Assim, é necessário desenvolver métodos e ferramentas atualizadas que sejam eficazes na luta contra o abuso de crianças online.

Este grupo é formado por 18 grandes empresas da área da tecnologia. São elas: Apple, Adobe, Amazon, Cloudflare, Dropbox, Facebook, Flickr, GoDaddy, Google, Microsoft, PayPal, Roblox, Snap, Twitter, Verizon, VSCO, Wattpad e Yubo.

Agora a Coligação da Tecnologia anunciou que vai estabelecer um fundo e disponibilizar todos os seus recursos. O objetivo é financiar pesquisas e o desenvolvimento de ferramentas para combater a pedofilia e também o comportamento dos predadores contra menores na Internet.

Juntos mostrámos os riscos na segurança das através da partilha de melhores práticas e esforços para melhorar a deteção e denúncia de abusos através de imagens abusivas e outras práticas que colocam as crianças em perigo.

Na última década, as empresas parceiras progrediram no desenvolvimento de tecnologias inovadoras para o combate a esses crimes. Por exemplo, o PhotoDNA, uma colaboração entre a Microsoft e a Dartmouth é usado por organizações para detetar, bloquear e denunciar milhões de imagens de exploração sexual de crianças. A Safety API da Google melhora a capacidade das ONGs e outras empresas de tecnologia na análise de conteúdos de pedofilia em grande escala. E a tecnologia open-source do Facebook permite que as empresas mantenham os seus serviços seguros permitindo que os sistemas comuniquem entre si, tornado-os muito mais poderosos.

Mas o mundo mudou desde que nos juntamos em 2006. A tecnologia é mais avançada e houve uma explosão de serviços de Internet, incluindo streaming de vídeos por plataformas móveis. O número de pessoas ligadas – mais de 4,5 mil milhões em 2020 – trouxe mais desafios para tornar a Internet num lugar seguro. Como resultado, as ferramentas tecnológicas para detetar e denunciar conteúdos de pedofilia ficaram mais sofisticadas, mas isso também acontece nas formas de abuso que pretendemos prevenir e erradicar.

De forma a assegurar que a próxima fase do nosso trabalho combata esses novos e emergentes desafios de forma mais eficiente, gerimos uma consultoria avançada com mais de 40 especialistas na investigação da pedofilia em todo o mundo.

Vamos investir na rapidez do desenvolvimento de tecnologias revolucionárias que suportem a abordagem cruzada da industria na eliminação da exploração e abuso de crianças online.