O Dark Mode tem estado a conquistar os sistemas operativos, em especial os móveis. Traz um novo ambiente mais escuro e que protege a vista dos utilizadores, dando uma forma mais adequada para ser em ambientes de menor luminosidade.

Para além dos sistemas operativos, também as apps estão a aderir a esta nova tendência. Isso leva a que alterem as suas interfaces e as adaptem a realidade, com elemento diferente e adaptados. O Instagram foi um dos últimos a ter presente esta mudança e hoje mostramos como a podem ativar.

O Dark Mode é cada vez mais uma realidade

O Dark Mode não é já uma novidade para a maioria. Há muitas apps e muitos sistemas que o disponibilizam de forma nativa, adaptando-se ao que o utilizador necessita para usar melhor os dispositivos. As melhorias são óbvias e não se limitam à proteção dos olhos do utilizador.

O Facebook tem trazido esta melhoria para os seus serviços e para as suas apps, abrindo um caminho que a indústria parece estar a seguir de forma acelerada. Depois de o vermos em muitas das suas apps, temos agora disponível também no Instagram, com um controlo grande.

É simples ter este modo na interface do Instagram

Para ativarem este modo na app do Instagram, devem começar ao perfil do utilizador. Para isso carreguem na imagem presente na barra inferior, e que dá acesso a este perfil. Aqui vão depois ter acesso ao menu da app.

Carreguem então nas três linhas horizontais que estão no canto superior direito, abrindo o menu da app do Instagram. Aqui, e no final desse menu, vão encontrar a opção Definições, que está no final deste menu, longo das restantes opções.

Tudo fica mais escuro e mais adaptado de usar

Dentro das Definições encontram mais um largo conjunto de opções que podem ser acedidas. Aqui, no final, têm presente a opção Tema, que devem abrir. Estão disponíveis 3 opções, que podem usar para mudar o tema. Têm o claro, que é o normal, o Escuro, que ativa o Dark Mode e o que usa a definição escolhida para o sistema.

Este é um processo simples e que mudará completamente a interface do Instagram. Este fica então com uma melhor forma de ser usado em ambientes de pouca luz e assim mais apelativo de ser usado.