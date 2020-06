Os sex bots no Instagram não são uma novidade. Há muito tempo que andam por lá contas claramente falsas com o único intuito de levar pessoas a clicar no link da Bio. No entanto, nos últimos tempos, estas contas têm-se multiplicado com inúmeros comentários a surgir nas publicações e com mensagens privadas, principalmente, de contas verificadas e com milhares de seguidores.

O fenómeno parece estar fora do controlo do Instagram e os seus utilizadores podem estar em risco.

Os comentários que não param

Quem anda pelo Instagram já deve ter apanhado algum comentário de cariz sexual numa publicação qualquer pelo seu feed. Este tipo de comentários sempre existiu, no entanto, nos últimos tempos, o fenómeno parece estar a ficar fora do controlo e em Portugal há cada vez mais denúncias associadas.

Além de comentários nas partilhas públicas no Instagram, são também muitas as mensagens privadas a chegar do mesmo tipo de contas.

O perfil dos Sex Bots

Ao aceder aos perfis das contas que deixam estes comentários há sempre um padrão. Em primeiro lugar, têm poucas ou nenhumas publicações, seguidores ou pessoas a seguir.

A Bio, nos perfis que andam por contas portuguesas, é também uma mistura entre um português do Brasil, eventualmente com uma alusão a Portugal e a descrição explicita de que existe conteúdo sexual no link da descrição.

E para onde nos leva esta ligação?

Apesar da grande maioria dos utilizadores ter consciência de que estas contas são falsas e que não devem clicar no link, continuam a ver-se sempre pessoas a seguir essas contas, pelo que é provável que acabem por aceder à ligação.

Em muitos casos reportados, a ligação da bio no Instagram leva o utilizador para sites que se presentam com “conteúdo” bloqueado. Assim, para lhe aceder é necessário deixar informações como número de telefone ou de cartão de crédito, de onde, muito provavelmente, vai sair dinheiro.

Além disso, numa sequência de ligações e partilha de informações pessoais, poderão ainda ser adicionadas extensões ao browser, modificando a página inicial ou criando um mar de pop-ups de publicidade.

A ação do Instagram

Há uns tempos, assim que estas contas eram denunciadas, em questão de minutos, eram bloqueadas. No entanto, talvez por causa da pandemia, a ação do Instagram tem sido mais lenta.

Outro problema é a quantidade de novos sex bots que surgem diariamente sem haver um travão ativo por parte da rede social de Zuckerberg. Não esquecendo que o Instagram é uma rede utilizada por muitos jovens e mantém-se a crescer diariamente com novos utilizadores ativos.

Apesar do fenómeno estar presente em Portugal com mais expressão apenas há alguns meses, o facto é que há mais de um ano já se alertava para o problema. Estando associado, por exemplo, a contas como da Kim Kardashian ou Travis Scott. Nesta altura, numa declaração deixada por um porta-voz do Instagram, era deixada a garantia de que a equipa da rede social estaria a trabalhar em soluções para minimizar o problema. No entanto, esta já era uma promessa feita em 2018 e até hoje parece que nada foi feito e o problema continua a crescer.

É importante deixar o alerta que ao aceder às ligações partilhadas por estas contas, poderá estar a entrar num esquema de phishing e a colocar em risco a sua privacidade.