A Apple tem, neste momento, vários processos a decorrer em tribunal, que parecem estar a tomar direções diferentes. Ao contrário de outros anos, nem todos estão a pender para o lado da gigante de Cupertino e dos seus serviços.

Uma recente decisão de um tribunal da Flórida deu razão à Corellium, no caso que opunha estas duas empresas. A Apple viu assim negada a sua vontade de interromper o serviço de emulação do iOS que esta empresa fornece.

Uma derrota importante da Apple

Este caso teve início em agosto do ano passado e a Apple tenta que a empresa Corellium deixe de fornecer o seu serviço de emulação do iOS e de outros sistemas da Apple. A empresa alega que estes estão ilegalmente a fazer uso do iOS, por este correr fora do iPhone.

A ideia deste cenário é dar aos investigadores a possibilidade de avaliarem o iOS e assim descobrirem falhas ou problemas neste sistema. Através da virtualização conseguem interagir com o sistema de outra forma, monitorizando processos e interagindo com as apps do sistema.

Tribunal decide a favor da Corellium

Esta nova decisão do tribunal deita por terra a intensão da Apple e abre caminho a que a Corellium continue a vender o seu serviço. O juiz Rodney Smith fundamentou a sua decisão no chamado “fair use”, porque a solução era “transformativa” e ajudava os investigadores a descobrir problemas no iOS.

Também os argumentos da Apple sobre o facto de a Corellium ter um serviço comercial não convenceram o juiz. Este decerto não prejudica a sua defesa de uso justo, especialmente se for considerado o benefício público que esta solução traz.

O juiz também rejeitou o argumento da Apple de que a Corellium agiu de má-fé ao vender o seu produto indiscriminadamente, e ao não exigir que as falhas fossem reportadas. Argumentou que a empresa não impôs essas regras no seu próprio Programa de Bugs.

Apesar desta derrota, a Apple ainda pode dar continuidade a um segundo processo igualmente contra a Corellium. Neste alega que para criar este software foram contornadas medidas de segurança importantes do iOS, implementados pela gigante de Cupertino.