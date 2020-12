Utilizadores relatam problemas nos gatilhos adaptáveis do comando da PlayStation 5

A PlayStation 5 foi lançada há pouco mais de um mês e rapidamente conquistou os jogadores. São vários os elogios à consola da Sony, sendo que também tem sido um autêntico sucesso de vendas.

No entanto há alguns utilizadores com algumas queixas. E recentemente o mau funcionamento dos gatilhos adaptáveis do comando DualSense são o foco das queixas apresentadas.

As várias informações que vão saindo confirmam que a Sony se esmerou e criou uma verdadeira máquina de jogos com a PlayStation 5. As vendas têm sido um autêntico sucesso e, por conseguinte, a consola está já esgotada em várias lojas.

De acordo com as informações, a empresa já vendeu 3,4 milhões de unidades da PS5 em apenas quatro semanas. Contudo, muitos mais exemplares são esperados no próximo ano.

Mas, para além da consola, as atenções também se viraram para o comando DualSense que trouxe consigo muitas novidades. Entre elas o feedback háptico e os gatilhos adaptáveis. Estes últimos permitem uma maior imersão no jogo, especialmente em jogos de tiro e corrida.

No entanto, como em qualquer tecnologia, sobretudo nova, há também algumas referências a problemas.

Utilizadores queixam-se de problemas nos gatilhos adaptáveis do DualSense

Alguns utilizadores de sites como ResetEra e Reddit estão a deixar algumas queixas relativamente ao comando DualSense da PlayStation 5. Segundo as publicações, o comando tem apresentado problemas de funcionamento nos gatilhos adaptáveis.

O motivo é apontado para uma mola que, nalguns casos, se partiu parcialmente, noutros sofreu pequenos deslocamentos ou simplesmente deixou de funcionar por completo.

Um utilizador do ResetEra, por exemplo, deixa a seguinte queixa:

Há uns dias estava a jogar Spider-Man: Miles Morales quando senti o R2 estalar e imediatamente ficou mais solto. Era como se o que faz o gatilho resistir tivesse partido e o tornasse num gatilho normal e não adaptável. Considerando que tenho menos do que 50 horas de jogo na PS5 e sempre cuidei bem dos meus dispositivos, isto foi inesperado, no mínimo. Então, comecei a pesquisar para ver a frequência com que ocorria este problema e descobri que não fui o único.

Basta também fazer uma rápida pesquisa para descobrir outras queixas deixadas pelos gamers no Reddit, ver aqui.

Como solução, há quem deixe a sugestão de abrir o comando e colocar a mola na posição contrária, tal como nos mostra este vídeo. Por outro lado pode desativar as funções adaptáveis para que os gatilhos funcionem normalmente.

No entanto, o nosso conselho é que recorra à garantia no caso de perceber algum problema quer no comando, quer na consola ou nos restantes acessórios.

Já verificou algum problema no comando DualSense da sua PlayStation 5?