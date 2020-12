Ano Novo: Polícia de olho no Facebook para evitar festas ilegais

Atenção ao que acontece no Facebook! A passagem de Ano é normalmente um momento de grande celebração! No entanto, este ano, face à pandemia, tudo terá de ser diferente. Mesmo assim, há quem arrisque e caia na tentação de fazer ou participar em festas com muitas pessoas.

Alguns desse “eventos” estão a ser combinados nas redes sociais, em especial no Facebook, mas a polícia está de olho!

Grupos privados do Facebook usados para registo em festas…

As redes sociais são espaço para tudo e mais alguma coisa. Apesar das várias restrições que estão definidas para esta passagem de ano, por causa da pandemia, há muita gente que pretende “contornar” as limitações e há também várias ofertas. De acordo com o Expresso, há festas de réveillon privadas combinadas em grupos no Facebook e outras organizadas por coletividades e hotéis.

“Alugo salão tipo rural para festa privada no dia 31/12 e 1/1”, “Melhor passagem de ano de sempre em Braga. Só os verdadeiros bagaceiros e bagaceiras podem estar presentes” ou “Passagem de ano privada em Guimarães”, são algumas das informações disponíveis para quem quer ter uma passagem de ano “diferente”. Os grupos no Facebook são fechado e só se entra mesmo com convite. Para saber mais informações, só mesmo através de mensagens privadas.

De acordo com uma fonte da PSP, “Para um investigador é difícil chegar até aos organizadores destas festas porque aí funciona a lógica do passa-palavra”. Segundo a mesma fonte, além das festas privadas, as autoridades também detetaram revéillons organizados por coletividades, onde se incluem músicos e até DJs, em Lisboa, Porto e Algarve. Nestes casos, os convites fazem-se nos espaços públicos no Facebook o que facilita a sua deteção pela polícia.

Além de vigiarem as redes sociais, a GNR e a PSP vão também estar em operações na estrada que têm por objetivo impedir as viagens entre concelhos entre as 23h do dia 31 e as 5h do dia 4 de janeiro.

Leia também…