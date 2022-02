Apple partilha acidentalmente referências ao novo ‘realityOS’

Desde há vários meses que se tem falado num produto novo que a Apple estará a preparar na área da Realidade Aumentada e Realidade Virtual (RA/RV). Como tal, estes óculos necessitam de determinado hardware e software, tecnologias que têm sido referidas em patentes propostas pela empresa, além de leaks conseguidos por alguém ligado aos fornecedores da gigante de Cupertino.

Agora, a Apple terá, "acidentalmente", deixado escapar referências a um novo 'realityOS' que será executado nos tais óculos de RA/RV.

realityOS para Realidade Mista da Apple

Conforme sabemos, a Apple tem por política criar sistemas operativos para gerir os seus vários conjuntos de dispositivos. Temos o macOS para a linha de computadores Mac, temos o iOS para os iPhones, watchOS para os Apple Watch, iPadOS para os tablets da empresa, tvOS para a Apple TV e Homepods.

Portanto, a aparecer o realityOS será para algo ligado ao novo dispositivo.

Foram encontradas referências no código-fonte aberto que a Apple enviou para o GitHub e que os programadores escrutinaram minuciosamente nos logs de upload da App Store.

Um desses programadores, Steve Troughton-Smith, observa que "Isso pelo menos confirma 1) tem o seu próprio sistema operativo e 2) tem um simulador de realityOS".

Apple Glass com realityOS

Conforme temos vindo a acompanhar, houve vários relatos a sugerir que a Apple poderia revelar o seu headset AR/VR já na WWDC 2022 com o lançamento no mercado em 2023. No entanto, problemas de superaquecimento poderão ter estado na origem do atraso dos planos da empresa de Cupertino.

Há ainda rumores de que os óculos da Apple possuem 3 ecrãs, incluindo dois Micro OLED e um painel AMOLED. Outras previsões incluem mais de uma dúzia de câmaras, rastreio ocular, reconhecimento de íris e um custo de cerca de 3.000 dólares.