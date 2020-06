Alguns incidentes de segurança obrigaram a Apple a atuar de forma firme no seu sistema operativo mobile e algumas portas foram fechadas. Contudo, a empresa entregou para trabalhos no dia 1 deste mês a versão iOS 13.5.5 beta e agora baralha tudo de novo e volta a dar, mas agora chega-nos a beta 2,só que do iOS 13.6 e iPadOS 13.6.

A poucos dias da apresentação do iOS 14, o que anda a fazer com o iOS 13?

Apple salta as versões e lança a iOS 13.6 beta 2

A empresa de Cupertino está a lançar hoje uma nova versão developer beta do iOS 13.6. Isto segue-se ao lançamento na semana passada de uma beta do iOS 13.5.5 para programadores e utilizadores públicos da beta. A Apple está a renomear agora esta beta e a referir-se ao lançamento de hoje como iOS 13.6 beta 2.

Esta não é a primeira vez que a Apple altera a numeração de uma versão beta do iOS. Ainda no mês passado, saltámos do iOS 13.4.5 para o iOS 13.5 quando a empresa introduziu a API de Notificação de Exposição à COVID-19. Na altura, a Apple explicou que qualquer revisão do iOS que utilize um novo SDK deve ter o seu número menor da versão alterado.

O que há de novo nesta versão do iOS?

Possivelmente e tendo como base a mesma explicação, será isso que hoje aconteceu. Contudo, a esta altura ainda não são muito percetíveis as alterações incluídas. As notas de lançamento da Apple para a atualização são vagas: “Esta versão beta do iOS 13.6 contém correções de bugs e melhorias”.

Conforme referimos acima, com o iOS 14 a poucos dias, o que andará a Apple a fazer? Assim e recapitulando um pouco o que tem acontecido, esta é uma pequena resenha do que tem acontecido:

20 de maio: o iOS 13.5 foi lançado com a nova API Apple e Google COVID-19 Exposure Notifications ;

; 1 de junho: iOS 13.5.1 lançamento para todos com a correção de segurança à vulnerabilidade unc0ver jailbreak;

1 de junho: iOS 13.5.5 beta 1 lançado para programadores e utilizadores públicos beta com “correções e melhorias”;

9 de junho: iOS 13.5.5 renomeado para iOS 13.6, beta 2 lançado para programadores:

Resta saber se a Apple irá ou não divulgar o iOS 13.6 ao público em geral antes da introdução do iOS 14. Caso contrário, a Apple teria aparentemente duas apostas disponíveis ao mesmo tempo.

Para além do iOS 13.6 e do iPadOS 13.6, a empresa também lançou hoje o beta 2 do tvOS 13.4.8, bem como a segunda beta do macOS Catalina 10.15.6.

