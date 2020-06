The Last of Us Parte II está mesmo, mesmo quase a chegar e os preparativos para o lançamento têm estado a surgir de várias frentes (como, por exemplo, a série “Inside The Last of Us Part II“).

Agora a Sony veio a público desafiar os jogadores a cantarem para o jogo.

The Last of Us 2 está mesmo prestes a ser lançado no mercado. O jogo da Naughty Dog, e um dos cabeças de cartaz da Sony Playstation para este ano, sai já no próximo dia 19 de junho.

Os preparativos para o dia TLOUS2 têm estado a decorrer ao longo das últimas semanas. Vejam o caso, por exemplo, da série de 4 episódios que a Naughty Dog revelou sobre o jogo: Inside The Last of Us Part II.

Agora eis que surge algo novo. A Playstation Portugal desafia todos os jogadores (e cantores) a darem a sua voz e interpretação à melodia que Ellie canta no vídeo acima, “Through the Valley”.

A ideia é simples. Peguem na melodia e na letra de “Through the Valley” e criem a vossa própria obra-prima em homenagem à Ellie e a Joel.

Diogo Piçarra aceitou o desafio e já disponibilizou a sua versão, bastante boa, por sinal. Podem vê-la de seguida:

https://www.instagram.com/p/CBNkjVln8tV/

Como participar

Para participar neste desafio, os participantes deverão registar a sua versão de “Through the Valley” num vídeo com até 1 minuto de duração e publicá-lo no seu perfil de Instagram (que deve ser público), utilizando o hashtag #DesafioTheLastofUsParteII e identificando o perfil da @PlayStationPT juntamente com a publicação.

Podem fazê-lo até às 23h59 do próximo dia 15 de junho.

No final, o Diogo Piçarra irá escolher dois vencedores e revelá-los-á em direto, num evento especial de lançamento do The Last of Us Parte II que os jogadores poderão acompanhar no canal oficial de YouTube da PlayStation Portugal – e também nas restantes redes sociais.

O Prémio

Os vencedores deste desafio musical, além de uma Edição Especial do The Last of Us Parte II, ainda ganham a possibilidade de conhecerem pessoalmente Diogo Piçarra, através de um Meet & Greet online único com o cantor.