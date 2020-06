Quando se tem um smartphone Android, há quem opte por manter o sistema original tal como veio de fábrica, mas há também quem prefira personalizá-lo de raiz ao seu gosto. A este processo de alteração das configurações designa-se root.

Neste sentido na nossa questão desta semana pretendemos saber quantos leitores arriscaram e fizeram root ao seu sistema operativo Android.

Há dois tipos de utilizadores do sistema operativo Android. Aqueles que se mantém com o sistema do smartphone tal e qual como vem de fábrica, e aqueles que fazem root.

É possível que ainda haja muitas pessoas que não sabem muito bem o que é isto do root. De uma forma resumida, basicamente consiste em alterar as configurações do sistema, de forma a personalizá-lo não só a nível de design e estética, como também no que respeita à definição de comandos e funções.

Em suma, root permite que os utilizadores alterem, personalizem e ainda desbloqueiem alguns recursos que o sistema operativo da Google oferece. Há algumas opções que estão disponíveis nativamente, mas outras estão apenas acessíveis através de permissões de super utilizador.

Este é um procedimento que se aplica a quem pretende ter um maior controlo sobre o seu equipamento.

Claro que a opção para fazer root não está à disposição de forma nativa no smartphone, e é preciso ter alguns conhecimentos antes de mergulhar neste processo.

Na nossa questão desta semana, queremos então saber se já fez root ao seu Android.

Fez root ao seu Android? Sim.

