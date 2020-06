Gauss: O novo Power Bank sem fios da Prozis de 8000 mAh

Com a frequente utilização que fazemos dos nossos dispositivos móveis, as baterias são normalmente o “elemento mais fraco”. Nesse sentido, especialmente quando não existem pontos de carregamento, é fundamental termos um Power Bank de boa capacidade connosco.

Além do Power Bank Lifeline de 10 000 mAh e do Power Bank Sem Fios Quay de 10 000 mAh a Prozis lançou agora o Gauss.

A Prozis tem vindo a enriquecer o seu portefólio de produtos no segmento da tecnologia. Uma das mais recentes novidades é o novo Power Bank sem fios de 8000 mAh.

Para se ter uma ideia de autonomia, esta bateria portátil permite carregar 2x o iPhone X, mas tem mais características interessantes.

O novo Power Bank sem fios da Prozis pesa apenas 162g e é fácil de transportar tendo em conta o tamanho (125x65x15). Outra característica de destaque é o facto de ser um Power Bank sem fios.

No entanto, é também possível fazer carregamentos via cabo USB e até carregar dois dispositivos em simultâneo (via USB e Wireless).

Principais especificações do Power Bank Gauss da Prozis

Capacidade : 8000 mAh

: 8000 mAh Bateria : Li-Polímero

: Li-Polímero Input : 5V / 2A

: 5V / 2A Output (USB): 5V /2A

(USB): 5V /2A Output (Wireless): 5W

(Wireless): 5W Cobertura (Wireless): 5 a 8 metros

(Wireless): 5 a 8 metros Peso : 162 g

: 162 g Dimensões : 125 x 65 x 15

: 125 x 65 x 15 Indicação de nível de carga

Aproveitem a Promoção…

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este Power Bank sem fios da Prozis com um desconto de 10%, usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.