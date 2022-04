Apple lança primeiras betas do iOS 15.5 e iPadOS 15.5

A evolução não para. Como tal, após o lançamento público, para todos, das versões iOS 15.4.1, iPadOS 15.4, tvOS 15.4, HomePod 15.4, watchOS 8.5 e macOS 12.3, a Apple traz agora novas versões beta do iOS 15. Para quem está habilitado a tal, a empresa de Cupertino disponibilizou o iOS 15.5 e o iPadOS 15.5.

Será esta a versão final antes da chegada do iOS 16?

O que traz de novo o iOS 15.5 beta 1?

Os programadores já podem descarregar o iOS 15.5 e o iPadOS 15.5 através do Apple Developer Center ou através do método OTA, com o perfil adequado num iPhone ou iPad.

De acordo com as notas de lançamento, o Controlo Universal nas novas atualizações do iPadOS 15.5 e macOS Monterey 12.4 não é compatível com máquinas que executam o macOS 12.3 ou iPadOS 15.4, então a Apple sugere que, como solução alternativa, os utilizadores devem atualizar os seus dispositivos com ‌Controlo Universal para as novas betas.

Ainda não sabemos o que mais pode ser introduzido no iOS 15.5 e iPadOS 15.5, pois a Apple já implementou todos os recursos que foram anunciados nas atualizações do iOS e iPadOS 15.

Após instalarmos o novo software, atualizaremos este artigo caso algo novo seja encontrado.

