A Xiaomi apresentou há poucos dias os novos Redmi Note 11 Pro+ 5G e Redmi Note 11S 5G, complementando a popular Redmi Note 11 Series com 5G. Foi ainda anunciado o Redmi 10 5G, o primeiro dispositivo da Série Redmi com 5G.

Os modelos Redmi Note são ainda dos mais procurados em Portugal na gama média, por isso, colocámo-los lado a lado para que possa comparar as especificações e perceber qual responderá melhor às suas exigências e à sua carteira.

O confronto de especificações

Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 11S 5G Processador MediaTek Dimensity 920 MediaTek Dimensity 810 Ecrã 6.67" FHD+ AMOLED DotDisplay Até 120Hz taxa de atualização Até 360Hz taxa de amostragem ao toque Ampla Gama de Cores (suporta DCI-P3) Modo Luz do sol, Modo Leitura 3.0 Resolução: 2400x1080 Brilho: HBM 700 nits (typ), 1200 nits pico de brilho (typ) 6.6" FHD+ DotDisplay Até 90Hz taxa de atualização Até 240Hz taxa de amostragem ao toque Wide Color Gamut (suporta DCI-P3) Modo luz do sol, Modo Leitura 3.0 Resolução: 2400x1080 Câmara Traseira 108MP câmara principal 8MP câmara ultra grande angular 2MP câmara macro 50MP câmara principal 8MP câmara ultra grande angular 2MP câmara telemacro Câmara Frontal 16MP 13MP Bateria e Carregamento Bateria 4,500mAh 120W HyperCharge Inclui carregador 120W Bateria 5,000mAh Carregamento Pro 33W Pro Inclui carregador 33W Áudio e Interface Háptica Colunas Duplas Super Lineares SOUND BY JBL | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio Wireless | Dolby Atmos® 3.5mm headphone jack Colunas Duplas 3.5mm headphone jack Motor eixo Linear X Desbloqueio Sensor Impressão Digital Lateral; AI Face Unlock Sensor Impressão Digital Lateral; AI Face Unlock Sistema MIUI 12.5 MIUI 13 Cor Graphite Gray, Star Blue, Forest Green Midnight Black, Twilight Blue, Star Blue Dimensão e Peso 163.65mm x 76.19mm x 8.34mm 204g 163.56mm x 75.78mm x 8.75mm 195g Versões 6GB + 128GB; 8GB + 128GB; 8GB + 256GB 4GB + 64GB; 4GB + 128GB; 6GB + 128GB

Redmi Note 11S 5G

O Redmi Note 11S 5G vem com um processador MediaTek Dimensity 810 com suporte 5G Dual SIM. Tirando partido do eficiente processo de fabrico de 6nm e de uma grande bateria de 5.000mAh, o smartphone deverá conseguir proporcionar uma autonomia acima de 1 dia inteiro de utilização.

O dispositivo vem com câmara tripla de 50MP AI, permitindo captar várias perspetivas com as suas lentes ultra grande angular de 8 MP e macro de 2 MP.

O smartphone Redmi Note 11S 5G está disponível por 209€, utilizando os 20€ de desconto disponível na loja online. Também neste caso, a promoção é válida de 6 de abril às 9h00 até 7 de abril às 8h59.

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Sendo o primeiro smartphone Redmi equipado com carregador de 120W, o Redmi Note 11 Pro+ 5G carrega totalmente a bateria de 4.500mAh em apenas 15 minutos. É construído com carregamento duplo, para fornecer uma velocidade de carregamento rápida, garantindo a segurança e estabilidade de carregamento. Segundo a Xiaomi, conta com mais de 40 características de segurança, bem como com a certificação Safe Fast-Charge System da TÜV Rheinland.

A sua câmara principal é de 108 MP, complementada por uma câmara ultra grande angular de 8 MP e uma câmara telemacro de 2 MP. A câmara principal dispõe de um sensor de última geração e duplo ISO nativo, que deverá manter a qualidade elevada das imagens captadas mesmo em condições de pouca luz.

O dispositivo também vem com um ecrã de 6,67" FHD+ AMOLED DotDisplay, com uma taxa de atualização de 120Hz e uma taxa de amostragem ao toque de 360Hz. Vem equipado com processador MediaTek Dimensity 920 octa-core e estará disponível com 6 e 8 GB de RAM.

O novo Redmi Note 11 Pro+ 5G está disponível por apenas 299€, utilizando um desconto cumulativo de 50€ (20€ de cupão de loja, 30€ com o cupão SDRMI30). A promoção é válida de 6 de abril às 9h00 até 7 de abril às 8h59. A entrega é rápida e segura, feita a partir de Espanha.

