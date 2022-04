As novidades do serviço Playstation Now para este mês de abril já são conhecidas e chegaram hoje.

Venham ver quais os jogos que podem começar a jogar gratuitamente a partir de hoje, se tiverem uma subscrição ativa do serviço.

O serviço Playstation Now já recebeu os reforços deste mês de abril pelo que, todos os jogadores que tenham uma subscrição válida do serviço, já podem começar a fazer o seu download e iniciar as jogatanas.

Venham ver quais os jogos de abril, que se juntaram ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation, podendo ser jogados tanto na PlayStation 5 como na PlayStation 4, ou num PC com Windows.

Outer Wilds

Outer Wilds já chegou ao PlayStation Now. Outer Wilds é um mundo aberto misterioso sobre um sistema solar preso num loop temporal infinito. O jogador é o mais novo recruta do Outer Wilds Ventures, um programa espacial recém-lançado que busca respostas deste sistema solar estranho em constante evolução.

O que espreita no coração do sinistro Dark Bramble? Quem construiu as ruínas alienígenas na lua? O loop temporal infinito pode ser interrompido? As respostas poderão ser encontradas nas áreas mais perigosas do espaço.

WRC 10 FIA World Rally Championship

Eis uma boa novidade para todos os amantes de Rally, com a chegada de WRC 10 FIA World Rally Championship ao PlayStation Now.

Em celebração do 50º aniversário do campeonato, o WRC 10 apresenta uma edição de Aniversário repleta de novos conteúdos e experiências. Nela, será possível recriar os momentos mais intensos desde 1973 até hoje! O modo História do WRC 10 coloca os talentos dos jogadores à prova através de 19 eventos históricos que requerem enorme adaptação às condições de corrida de cada período de tempo. O modo Carreira, elogiado de forma unânime como um dos mais desenvolvidos e completos em qualquer jogo de corridas, também recebeu melhoramentos extensivos e agora inclui um editor de designs para que se possa criar a própria equipa e adicionar cores personalizadas aos carros contemporâneos. Com um motor de física bastante competente, o WRC 10 melhorou ainda mais a sensação de condução com elementos adicionais como a força aerodinâmica, a gestão do turbo e as travagens em todas as superfícies.

O design de áudio também foi renovado para reforçar a imersão. Com uma competição eSport especialmente disputada, desafios diários e semanais e ainda clubes para que possas criar as tuas próprias competições, todos os pilotos poderão encontrar um desafio ao seu nível para competir contra a comunidade.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

O título da Cyanide, Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, também chegou ao Playstation Now. Um jogo bastante singular, repleto de combates brutais inspirado no famoso RPG de mesa com o mesmo nome.

O jogador encarna Cahal, um poderoso Garou que escolheu o exílio após perder o controlo sobre a sua fúria destrutiva. Na busca por redenção e carnificina, Cahal terá participação crucial na guerra entre os Garous e a Endron, uma grande empresa de petróleo que serve a Wyrm, responsável pela destruição do planeta. Ele pode transformar-se em lobo ou Crinos, uma criatura enorme e feroz. Cada forma tem as suas vantagens: o lobo move-se de forma furtiva, o Cahal humano interage com as personagens e o Lobisomem liberta toda a sua fúria para dilacerar os inimigos.