SNS24: Tenha o boletim de vacinas no seu smartphone

Sabe onde tem guardado o seu velhinho boletim de vacinas? Pois, certamente vai ter de perder umas horas para o encontrar e até colocar-lhe alguns agrafos ou fita-cola, pois já está em avançado estado de degradação.

Sabia que o Serviço Nacional de Saúde disponibiliza a app SNS24, que permite aceder digitalmente ao seu boletim de vacinas? Se tem as vacinas contra a COVID-19, também já pode ver o registo dessa informação.

Já tem instalada a app SNS 24? Com esta aplicação passamos a ter reunida a informação de saúde do cidadão num simples smartphone ou tablet. Através desta aplicação, o cidadão pode aceder a um vasto conjunto de informações de saúde, designadamente o seu boletim de vacinas, as suas Receitas, alergias ou as suas requisições de exames.

Lista de principais funcionalidades da app SNS24

Boletim de vacinas

Receitas (Guias de Tratamento)

Cartão ADSE

Testamento Vital

Patologias (alergias e doenças raras)

Exames (Guia de Prestação)

Referenciações clínicas

Consulta de medicação habitual

Pedido de renovação da medicação habitual

Contacto com a sua unidade de saúde

Contacto com o SNS 24

Teleconsulta (através da RSE Live)

Acesso ao portal do SNS 24

Acesso à aplicação MySNS

Acesso à aplicação MySNS Tempos

Acesso à aplicação Telemonit SNS 24

O acesso à app pode ser feito via Nº de Utente de Saúde ou então através de Chave Móvel Digital. A autenticação por Chave Móvel Digital e a autenticação por Número Utente de Saúde garantem acesso ao mesmo conjunto de funcionalidades.

Para aceder ao seu boletim de vacinas, basta que escolha no menu a opção Boletim de Vacinas.

A informação apresentada apresenta o estado da vacinação, a data da toma, o número de doses e o local da toma.

Em adição, são disponibilizados serviços que permitem o registo de medições específicas de saúde (Glicémia, Pressão Arterial, Índice de Massa Corporal), a realização de Teleconsultas ou possibilidade de solicitar a renovação de Medicação Habitual.