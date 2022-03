Apple lança iOS 15.4.1 com correções de bugs

A Apple lançou hoje o iOS 15.4.1 e o iPadOS 15.4.1 com pequenas atualizações. Algumas semanas após o lançamento do iOS 15.4 para todos os utilizadores, a empresa está a lançar esta nova versão que vem limar alguns problemas reportados nesta semana.

A Apple fala em correção de problemas e melhorias de segurança para o iPhone e iPad.

O que há de novo no iOS 15.4.1?

A Apple lançou tudo o que tinha prometido aquando da apresentação do iOS 15 no WWDC de 2021. As últimas novidades apareceram na versão 15.4 Esta é assim, até ao momento, a compilação mais completa que saiu para o iOS, e, por sua vez, para o iPadOS.

Contudo, e como é habitual, a empresa de Cupertino está sempre atenta ao desenrolar das novidades para perceber se há problemas. Havendo, sai uma atualização.

Além do iPhone e iPad, a Apple também está a atualizar a Apple TV e HomePod. Saiu a versão do tvOS 15.4.1 com o build 19L452. Portanto, já pode atualizar a sua Apple TV e o seu HomePod.

Face ID

Opção de Face ID ao usar máscara, no iPhone 12 e posterior.

Apple Pay e preenchimento automático de palavras-passe em aplicações e possibilidade de usar o Safari com Face ID ao usar máscara.

Emoji

Novos emoji, incluindo caras, gestos e objetos domésticos, agora disponíveis no teclado de emoji.

O emoji de aperto de mão permite escolher um tom de pele diferente para cada mão.

FaceTime

As sessões SharePlay podem ser iniciadas diretamente de aplicações compatíveis.

Siri

Siri pode fornecer informação de hora e data quando está offline, no iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 ou posterior.

Cartões de vacinação

Suporte para Certificado Digital COVID da UE na aplicação Saúde, que permite descarregar e armazenar versões comprováveis relativas a vacinas contra a COVID-19, resultados laboratoriais e certificados de recuperação.

Os cartões de vacinação contra a COVID-19 na aplicação Carteira suportam agora o formato do Certificado Digital COVID da UE.

Esta versão também inclui as seguintes melhorias para o iPhone:

Suporte para italiano e chinês (tradicional) na tradução de páginas web no Safari.

A aplicação Podcasts disponibiliza filtros de episódios: temporada, reproduzidos, por reproduzir, guardados ou descarregados.

Os domínios de e-mail iCloud personalizados podem ser geridos nas Definições.

A Câmara no teclado pode ser usada para adicionar texto a Notas e Lembretes.

A aplicação Atalhos permite agora adicionar, remover ou consultar etiquetas com Lembretes.

As definições de SOS emergência foram alteradas para permitir usar a opção “Manter premido para ligar” para todos os utilizadores. “Premir 5 vezes para ligar” continua disponível como opção nas definições de SOS emergência.

A opção de grande plano na Lupa usa a câmara ultra grande angular, no iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, para ajudar a ver objetos pequenos.

As palavras-passe guardadas podem agora incluir as suas próprias notas nas Definições.

Esta versão também inclui correções de erros para o iPhone:

O teclado podia inserir um ponto final entre números digitados.

As fotografias e vídeos podiam não ser sincronizados com a Fototeca em iCloud.

A funcionalidade de acessibilidade Enunciar ecrã podia deixar de funcionar inesperadamente na aplicação Livros.

O áudio em direto podia continuar ativado após ser desativado na central de controlo.

Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em todas as regiões ou em todos os dispositivos Apple.

Como pode atualizar?

Bom, está mais que sabido que há a forma manual, indo a Definições > Geral > Atualização de software. E há também a forma automática, que a própria Apple explicou que poderá demorar de uma até quatro semanas para chegar ao seu dispositivo.

Se, entretanto, ficar curioso para perceber a necessidade deste espaço temporal, leia aqui o que o executivo da empresa da maça explicou.