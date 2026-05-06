O iPhone 17 foi o smartphone mais vendido nos primeiros 3 meses deste ano

O Apple iPhone 17 foi o smartphone mais vendido a nível global no primeiro trimestre deste ano, de acordo com os dados da Counterpoint. Representou uns impressionantes 6% de todos os smartphones vendidos durante o trimestre. Tal como no primeiro trimestre de 2025, os seus irmãos mais caros completam o Top 3: o iPhone 17 Pro Max e o iPhone 17 Pro .

O iPhone 17 foi o smartphone mais vendido

Este ano, o iPhone padrão tem uma maior vantagem sobre os seus irmãos Pro. E o antigo iPhone 16 ainda está na lista, ocupando a 6ª posição. Entretanto, o telemóvel Android mais vendido nos primeiros três meses de 2026 é o Samsung Galaxy A07 4G – sim, um modelo 4G. Este telemóvel revelou-se popular em mercados emergentes como o Médio Oriente, África e América Latina.

Há outro telemóvel Samsung LTE no Top 10, o Galaxy A17 4G. Ambos os telemóveis prometem 6 grandes atualizações do sistema operativo, o que lhes dará uma maior longevidade, embora os seus modems antigos possam limitar o seu desempenho em 2031. De salientar que o Galaxy A17 5G ficou numa melhor posição no ranking. O gráfico destaca ainda a importância das séries A50 e A30, com o Galaxy A56 e o ​​​​Galaxy A36 a ocuparem as posições 7 e 8, respetivamente.

Poderá notar-se uma ausência notável: o Galaxy S26 Ultra. No ano passado, o S25 Ultra foi o único flagship Android na lista. No entanto, não devem tirar conclusões precipitadas a partir disto. A Counterpoint afirma que o S26 Ultra quase entrou no Top 10, apesar de ter sido lançado um mês depois - março de 2026 em vez de Fevereiro de 2025 – o que significa que só chegou no final do primeiro trimestre.

Samsung e Xiaomi seguem na lista de equipamentos

A Xiaomi voltou a figurar na lista dos 10 melhores com um modelo surpreendente: o Redmi A5. Este é um dos smartphones Android Go mais baratos do mercado e, tal como o A07, é um modelo 4G que tem tido sucesso nos mercados emergentes.

Harshit Rastogi, analista sénior da Counterpoint, afirmou que o iPhone 17 continua a superar o seu antecessor graças a melhorias importantes, como o maior armazenamento interno, resolução da câmara e taxa de atualização do ecrã, aproximando o smartphone das variantes Pro e oferecendo uma excelente relação qualidade/preço para um mercado maior.

Este smartphone registou um crescimento de dois dígitos em relação ao ano anterior em mercados importantes como a China e os Estados Unidos, e um crescimento de três vezes na Coreia do Sul durante o trimestre. O Apple iPhone 17 Pro Max e o iPhone 17 Pro conquistaram as duas posições seguintes, oferecendo características ainda mais avançadas na câmara, bateria e novas opções de cores, materiais e acabamentos.