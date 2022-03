iOS: Apple explica a razão das atualizações automáticas levarem uma semana para chegar

Quando a Apple lança uma atualização do seu sistema operativo iOS, os utilizadores têm duas hipóteses para o receberem. Ou vão verificar manualmente se está disponível a nova versão, ou esperam que a atualização chegue automaticamente e seja anunciada no ícone das Definições. Por norma, os mais atentos vão de imediato puxar esta nova versão, mas muitos só a recebem automaticamente uma semana depois, ou mais!

A Apple, através de Craig Federighi, vice-presidente de engenharia de software da empresa, explicou a razão deste espaço temporal.

iOS pode levar até 4 semanas para chegar ao utilizador

As atualizações do iOS não são assim tão frequentes. Contudo, quando a empresa de Cupertino as lança, os utilizadores procuram de imediato a sua instalação. São até muito rápidos, pois em comparação com outros sistemas operativos, o iOS tem uma altíssima taxa de novas atualizações.

Como provavelmente já todos por aqui sabem, podemos ir a Definições, Geral e Atualização de software. Nesse local aparecerá logo após o lançamento, a tal versão nova.

Por outras palavras, se verificarem manualmente as atualizações, poderão obter a versão mais recente do sistema operativo sem ter de esperar. Por outro lado, se não se importarem por ter agora ou mais tarde a nova atualização, então não precisam de verificar manualmente, o próprio sistema irá encarregar-se de o fazer automaticamente.

Este processo, segundo a Apple, pode levar até 4 semanas. Tanto tempo? Mas qual a razão?

Lançamento faseado

A demora de tempo de 4 semanas tem uma razão de ser. Craig Federighi, vice-presidente de engenharia de software da Apple, explicou esse espaço de tempo.

A um utilizador do reddit, Federighi explicou que tudo se deve ao lançamento em fases que a Apple usa para atualizações de software.

Lançamos incrementalmente as novas atualizações do iOS, primeiro disponibilizando-as para aqueles que as procuram explicitamente em Definições e, em seguida, 1 a 4 semanas depois (após recebermos feedback sobre a atualização) lançamos nos dispositivos com atualização automática ativada.

Disse Federighi.

O lançamento em fases não é algo novo no mundo do software e, por exemplo, a Microsoft usa um sistema semelhante para as grandes atualizações do sistema operativo, incluindo o lançamento do Windows 11.

O maior benefício tanto para a empresa-mãe quanto para os próprios utilizadores é que o lançamento em fases possibilita encontrar bugs e problemas nas fases iniciais e, portanto, impede que eles atinjam um número maior de dispositivos. Como resultado, o lançamento pode até ser suspenso se um problema grave for descoberto.