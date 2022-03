Illfonic anuncia Ghostbusters: Spirits Unleashed

A Illfonic (Predator: Hunting Grounds, Evolve, Friday 13th: The Game ou Star Citizen) anunciou recentemente o desenvolvimento de Ghostbusters: Spirits Unleashed.

Escusado será dizer que o jogo baseia-se no universo dos famosos filmes de Caça-Fantasmas que já remontam aos anos 80 do século passado.

Os americanos da Illfonic, revelaram recentemente o desenvolvimento de Ghostbusters: Spirits Unleashed, o seu próximo jogo que será influenciado pelos fantásticos filmes com o mesmo nome (ou em português, Caça-Fantasmas).

Com data de lançamento ainda sem dia concreto, o objetivo da Illfonic será o de lançar Ghostbusters: Spirits Unleashed antes do final deste ano, para Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4 e PC.

É tempo de começar a afinar a nossa arma de protões, preparar a nossa armadilha de fantasmas e ajustar o medidor de PKE (Medidor de Energia Psicocinética). A caça aos fantasmas está prestes a regressar, com Ghostbusters: Spirits Unleashed.

Este jogo, dos americanos da Illfonic que ainda se encontra em desenvolvimento será um jogo multiplayer cooperativo, de até 4 jogadores e que serão colocados à prova em vários locais distintos, na tentativa de apanhar alguns dos mais perigosos e trapalhões fantasmas de sempre.

A ideia será a de levar os jogadores a trabalharem em cooperação no sentido de, primeiro identificar o fantasma e a sua localização para depois o tentarem aprisionar na sua armadilha de fantasmas. Tudo isto, para evitar o pânico geral na população da cidade.

No entanto, o jogo apresenta uma outra vertente: o jogador pode vestir o ectoplasma de um fantasma e dessa forma, ser ele a amedrontar os cidadãos descuidados. Enquanto fantasma, e de forma a fugir dos Caça-Fantasmas, o jogador terá alguns poderes próprios destas aparições, nomeadamente a capacidade de voar ou de se teletransportar entre fendas do espaço-tempo.

Poderá ainda possuir objetos vários, tentando dessa forma, passar despercebido aos Ghostbusters e conseguindo assustar muito mais os cidadãos da cidade.

A icônica sede dos Ghostbusters também marca presença no jogo e será onde os jogadores poderão personalizar os seus caçadores de fantasmas. Existirá também a possibilidade de treinar o uso da arma de protões assim como de lhe instalar MODs que a tornem mais poderosa. Por seu lado, também poderemos personalizar os fantasmas que usamos, com as respetivas habilidades e capacidades.

E quase me esquecia... o mítico Ecto-1 também estará de volta com Ghostbusters: Spirits Unleashed.

Winston Zeddemore estará presente no jogo (interpretado pelo ator Ernie Hudson) e será ele que nos dará algumas das missões a completar quando saímos para o terreno. No entanto há muitas mais surpresas à espera dos jogadores, como por exemplo, o reencontro com Ray Stantz (interpretado por Dan Aykroyd nos filmes originais).

Tanto nos modos online como offline, quando a equipa não estiver completa com humanos, os personagens restantes serão controlados pela IA.

Como nota de curiosidade final, Ghostbusters: Spirits Unleashed vai permitir crossplay.

Ghostbusters: Spirits Unleashed será lançado antes do final deste ano, para Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4 e PC.