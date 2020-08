A Apple anunciou no passado mês de junho novos sistemas operativos para os seus dispositivos. No mesmo dia, os programadores puderam então instalar o novo software para testarem. Alguns dos novos sistemas, semanas mais tarde, tornaram-se nas versões públicas, dando assim oportunidade de qualquer utilizador também ajudar no afinar das agulhas. A empresa de Cupertino faz agora o mesmo com o watchOS 7 para utilizadores do Apple Watch.

Se tem um Apple Watch e quer ter já contacto com as novidades que só serão lançadas oficialmente no outono, veja como pode instalar esta versão.

Está disponível a versão beta pública do watchOS 7

A Apple lançou oficialmente a primeira beta pública do watchOS 7 para os utilizadores do Apple Watch hoje. Se é um utilizador do Apple Watch que está interessado em executar o watchOS 7 beta público, pode ter acesso ao site do programa de software beta da Apple para começar.

Conforme se percebe, este ano marca a primeira vez que a Apple lançou uma versão beta pública do watchOS. No passado, a empresa de Cupertino reservava as betas do watchOS exclusivamente para os programadores, embora as betas públicos dos seus outros sistemas operativos também fossem lançados para utilizadores beta públicos.

Se quer testar já esta versão, não pode esquecer que se trata de um produto “por acabar”. Isto é, sendo uma versão beta, poderá ter alguns bugs que condicionam o normal funcionamento. Além disso, esta versão exige que tenha no seu iPhone a versão iOS 14, que também existe na beta pública, conforme demos a conhecer.

Por fim, pese o facto de ser uma versão muito estável, e já a usamos desde o dia que foi disponibilizada, a 22 de junho, depois de instalada não poderá fazer o downgrade do seu Apple Watch de watchOS 7 para watchOS 6, independentemente dos problemas que possa enfrentar.

O meu Apple Watch será compatível?

Com a estreia deste ano do watchOS 7, a Apple está a deixar de oferecer suporte ao Apple Watch Series 1 e Apple Watch Series 2. Isso significa que esses modelos manterão o watchOS 6, enquanto os seguintes poderão ser atualizados para o watchOS 7 quando for lançado neste outono. São compatíveis…

o Apple Watch Série 3;

o Apple Watch Series 4:

e o Apple Watch Série 5

Mostradores com mais variedade:

O novo watchOS 7 adiciona uma variedade de novos recursos ao Apple Watch, incluindo suporte para partilha de mostrador de relógio. Agora o utilizador já poderá partilhar mostradores de relógio com outras pessoas. Além disso, os programadores poderão também podem oferecer mostradores pré-configurados nas suas aplicações. Irá ser igualmente possível mostradores de relógio da web.

Modo Criança:

Num mundo em que cada vez mais se fala de privacidade e segurança digitais, espera-se que o watchOS 7, a par do iOS 14, traga consigo novas características no Modo Criança, por forma a facilitar aos pais a gestão dos Apple Watches utilizados pelos seus filhos.

Monitorização de níveis de oxigénio no sangue:

Já é quase uma certeza que a Apple incluirá esta nova função de saúde no próximo watchOS 7. Este recurso será importante para vigiar os níveis de oxigénio no sangue do utilizador.

Registo de Sono

Algo pelo qual imensos utilizadores do Apple Watch têm estado à espera poderá agora, finalmente concretizar-se. Será assim desta que iremos ver uma aplicação nativa para registo do sono no Apple Watch.

CarKey

Longe vão os tempos em que trancar ou destrancar um carro, ou até mesmo ligar a ignição, recorrendo a um relógio era coisa de séries de televisão. Agora, aproximando o Apple Watch do carro, as portas serão abertas.

Como instalar o watchOS 7

Antes de mais tem de ter no seu iPhone o iOS 14 beta. Terá, portanto, de ter o iPhone para ligar o Apple Watch que irá receber o novo sistema operativo. Assim, para dar início, use o iPhone com iOS 14 beta e faça sign in no site da beta pública.

Depois de confirmar o seu Apple ID, escolha no nenu do sistema operativo o watchOS 7.

Em seguida, desça um pouco até encontrar este texto:

The Apple Beta Software Program is now available for watchOS 7. You can enroll your Apple Watch to get the latest public betas from Software Update.

Clique, portanto, nesse link para descarregar o perfil que será necessário para atualizar o seu sistema operativo no relógio para a nova versão.

Agora que já tem o perfil descarregador, tem de o instalar no seu iPhone, dentro da app Watch.

Por fim, as imagens conduzem-nos passo a passo até à instalação. Todo o processo se instalação será feito então dentro da app Watch, no seu iPhone. Depois siga as instruções para uma normal instalação no Apple Watch.