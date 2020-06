Com a WWDC 2020 a chegar, são várias as informações que vão alimentando a ansiedade daqueles que seguem a par e passo as novidades Apple. A empresa tem nos seus wearables um dos negócios com melhores resultados, no que se refere a lucros e crescimento em vendas. Assim, as novidades para o Apple Watch continuam a ter uma grande importância. Este é potenciado pelo sistema operativo watchOS que vai receber muitas novidades.

Assim sendo, hoje deixamos um resumo do que poderá dar mais vida ao Apple Watch. São essencialmente rumores, algumas pistas e indícios capturados de hipotéticas fugas de informação.

watchOS 7, o que trará de novo?

A cada incremento no watchOS a empresa de Cupertino coloca mais funcionalidades, novas formas de interagir e dá mais um toque na usabilidade. Será que vai ser assim neste próximo update?

Novos mostradores

Como não poderia deixar de ser, com uma nova versão do watchOS chegam novos mostradores. A maior novidade aqui prende-se com a possível inclusão por parte da Apple de um mostrador com taquímetro.

Assim, a empresa mostra a continuação da tendência para incluir características de relógios analógicos no seu Apple Watch.

O watchOS 7 deverá ainda incluir novas opções para criar mostradores personalizados recorrendo a imagens da aplicação Fotografias no iPhone ou no Apple Watch.

Ainda na temática das fotografias, o watchOS 7 também deverá adicionar suporte para álbuns partilhados.

Espera-se também que o watchOS 7 venha a incluir um novo mostrador intitulado International. Este exibirá uma série de bandeiras de diversos países.

Modo Criança

Num mundo em que cada vez mais se fala de privacidade e segurança digitais, espera-se que o watchOS 7, a par do iOS 14, traga consigo novas características no Modo Criança, por forma a facilitar aos pais a gestão dos Apple Watches utilizados pelos seus filhos.

A base do Modo Criança será a possibilidade de configurar e gerir o Apple Watch das crianças através do iPhone dos seus pais. Atualmente, um iPhone poderá ativar e emparelhar com vários Apple Watches, mas apenas pode ser utilizado um Apple Watch de cada vez, sendo que cada um estará ligado à mesma conta iCloud do iPhone.

Com as novidades presentes no iOS 14 e no watchOS 7, um progenitor poderá ativar e gerir o Apple Watch do seu filho bem como o seu próprio Apple Watch recorrendo a um único iPhone. Tal tornaria possível a uma criança ter um Apple Watch por questões de comunicações e localização geográfica sem que tenha o seu próprio iPhone.

Deverá ainda haver uma nova funcionalidade intitulada School Time, que permitirá aos pais determinarem quais as aplicações que os seus filhos podem utilizar a determinadas horas do dia.

Monitorização de níveis de oxigénio no sangue

Conta-se ainda que surjam duas novas funcionalidades relacionadas com saúde no watchOS 7, ainda que não existam certezas de que as mesmas venham ou não a estar presentes unicamente na nova versão do Apple Watch a ser lançada este outono.

Comecemos pela Monitorização de Níveis de Oxigénio no sangue. Níveis de oxigénio no sangue entre 95% e 100% são considerados saudáveis, enquanto que níveis abaixo dos 80% poderão levar a um comprometimento do funcionamento do coração e do cérebro.

Assim, recorrendo ao Apple Watch, será possível monitorizar o nível de oxigénio no Apple Watch, para além de ser possível configurar uma notificação para quando o resultado dessa medição estiver abaixo de determinado nível.

Função de Eletrocardiograma sem Limites

Novas informações sugerem ainda que a Apple esteja a trabalhar no sentido de eliminar as atuais limitações na funcionalidade do Apple Watch. Atualmente, as leituras de ECG num Apple Watch poderão resultar numa leitura inconclusiva se o ritmo cardíaco estiver entre os 100 e as 120 bpm, mas a Apple estará supostamente a trabalhar com o objetivo de eliminar essa limitação.

Registo de Sono

Algo por que imensos utilizadores do Apple Watch têm estado à espera poderá agora, finalmente concretizar-se. Será desta que iremos ver uma aplicação nativa para registo do sono no Apple Watch?

Tudo parece indicar que sim, e serão várias as informações analisadas pela aplicação para produzir um resultado fidedigno, recorrendo a diferentes sensores e métricas, incluindo batimento cardíaco, ruídos e movimentos.

Além disso, os alarmes configurados deverão estar completamente integrados com o registo de sono do Apple Watch, o que significa que, se acordar e se começar a mexer-se antes do seu alarme tocar, o mesmo será desativado automaticamente. O “Modo Dormir” deverá desempenhar funções como reduzir o brilho do ecrã e ativar o modo “Não Incomodar”.

Para todos aqueles que tendem a esquecer-se de colocar o seu Apple Watch a carregar, boas notícias: a aplicação de registo de sono deverá emitir um alerta com relativa antecedência da hora habitual em que os utilizadores vão dormir, para que haja tempo que carregar o seu dispositivo, para posterior registo do sono.

Não se sabe se esta nova funcionalidade de registo de sono estará disponível para todos os Apple Watch que venham a ser atualizados com o watchOS 7, ou se será algo exclusivo para o Series 6.

CarKey

Longe vão os tempos em que trancar ou destrancar um carro, ou até mesmo ligar a ignição do mesmo, recorrendo a um relógio era coisa de séries de televisão.

Uma das maiores novidades que se espera que o iOS 14 traga consigo é a função CarKey. Tal como o nome indica, esta funcionalidade irá permitir destrancar e controlar viaturas recorrendo a um iPhone ou a um Apple Watch. Contudo, ainda não informações se será necessário algum tipo de hardware específico a ser aplicado nas viaturas em questão, e quais as viaturas em concreto. No entanto, não deixa de ser uma função que, certamente, muitos gostarão de experimentar.

Portanto, estas deverão ser algumas das novidades a apresentar. No entanto, muitas outras foram sendo faladas, como, por exemplo, haver uma nova funcionalidade que possa detetar ataques de pânico.

Resta agora aguardar até ao arranque oficial do WWDC 2020, no dia 22 de junho, para confirmarmos as novas funcionalidades.

Por Sérgio Gonçalves para o Pplware

