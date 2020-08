TDT: 28 emissores começam amanhã a mudar de frequência

Face à pandemia por COVID-19 foi necessário proceder a alterações no calendário da TDT. O processo de migração da rede de televisão digital terrestre recomeça amanhã, dia 12 e haverá alteração em 28 emissões.

Conheça quais os emissores afetados e as datas de alteração.

O processo de migração da rede de TDT começou a 7 de fevereiro e foi suspenso a 13 de março, devido aos efeitos da pandemia de COVID-19.

Neste período mudaram de frequência 63 emissores, de uma rede que é constituída por 243 emissores. O processo de mudança dos restantes 180 emissores que ainda terão que ser alterados vai decorrer até ao dia 18 de dezembro, data em que previsivelmente este processo ficará concluído.

Quando o emissor mudar de frequência, o ecrã da televisão ficará sem imagem (negro), mas apenas será necessário fazer uma nova sintonia da televisão ou do descodificador de TDT. É um processo simples. A ANACOM teve a preocupação de assegurar que não será necessário substituir ou reorientar a antena, trocar a TV ou o descodificador, e ninguém terá de subscrever serviços de televisão paga. No caso dos condomínios/edifícios que tenham instalações com amplificadores mono-canal poderão ter que os substituir.

Data de alteração dos 28 emissores TDT

A partir de amanhã há a alteração de 28 emissores nos distritos de Portalegre, Castelo Branco e Santarém, pertencentes à região 4.

Para ajudar neste processo, a ANACOM criou uma linha telefónica de apoio gratuita (800 102 002), que funciona todos os dias entre as 9h e as 22h, para o qual as pessoas poderão ligar para esclarecer dúvidas e obter apoio na sintonia da sua televisão.

