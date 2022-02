Apple lança iOS 15.3.1 com importantes correções de segurança

A Apple está cada vez mais atenta às questões de segurança. Isso leva a que seja igualmente expedita a desenvolver atualizações que resolvam os problemas. Depois de ter lançado há duas semanas o iOS 15.3 para utilizadores em geral, a empresa lança agora o iOS 15.3.1 com várias correções importantes.

Também está a ser disponibilizado o iPadOS 15.3.1 e o watchOS 8.4.2.

O que há de novo no iOS 15.3.1?

Esta é uma atualização importante, porque vem atuar sobre falhas reportadas à Apple.

Assim, conforme referem as notas de lançamento

O iOS 15.3.1 fornece atualizações de segurança importantes para o seu iPhone e corrige um problema que pode fazer com que os ecrãs Braille parem de responder.

Aqui estão os detalhes específicos sobre a correção de segurança:

WebKit

Disponível para : iPhone 6s e posterior, iPad Pro (todos os modelos), iPad Air 2 e posterior, iPad 5.ª geração e posterior, iPad mini 4 e posterior e iPod touch (7.ª geração)

: iPhone 6s e posterior, iPad Pro (todos os modelos), iPad Air 2 e posterior, iPad 5.ª geração e posterior, iPad mini 4 e posterior e iPod touch (7.ª geração) Impacto : o processamento de conteúdo da Web criado com códigos maliciosos pode levar à execução arbitrária de código. A Apple está ciente de um relatório de que este problema pode ter sido explorado ativamente.

: o processamento de conteúdo da Web criado com códigos maliciosos pode levar à execução arbitrária de código. A Apple está ciente de um relatório de que este problema pode ter sido explorado ativamente. Descrição : Foi abordada uma utilização após a emissão gratuita com uma melhor gestão da memória.

: Foi abordada uma utilização após a emissão gratuita com uma melhor gestão da memória. CVE-2022-22620: um investigador anónimo

Além do iOS 15.3.1, a Apple também está a lançar as seguintes atualizações:

iPad OS 15.3.1

watchOS 8.4.2

macOS Monterey 12.2.1

O iOS 15.3 foi lançado para todos os utilizadores do iPhone no mês passado com várias correções de desempenho e correções de segurança.

Uma das alterações mais notáveis ​​nesta versão foi uma correção para uma vulnerabilidade do Safari que pode estar a vazar o seu histórico de navegação e dados do ID Google para os sites que visitou.

A atualização de hoje refina ainda mais a experiência com melhorias adicionais.

