Nos últimos dias a Samsung tem provado que quer apostar em manter os seus equipamentos atualizados e a acompanhar o que a Google vai criar. O anúncio dos S22 trouxe novidades nesta área e agora sabe-se ainda mais neste campo.

Do que se sabe, tendo sido anunciado pela marca, há mais equipamentos a receber atualizações prolongadas. Desta vez serão os novos smartwatches da Samsung a ter uma boa notícia, com 4 anos de atualizações, tal como aconteceu com os novos smartphones.

Excelente novidade da Samsung para os smartwatches

As atualizações são sempre um problema para os utilizadores dos equipamentos do ecossistema Android. Se no caso dos smartphones este cenário está muito melhor face aos anos anteriores, há ainda espaço para melhorar muito no que toca aos smartwatches.

Assim, e com este cenário presente, a Samsung trouxe uma novidade excelente para os seus smartwatches. Após confirmar os 4 anos de atualizações para os smartphones, revelou também que irá proceder da mesma forma para o Wear OS e os seus relógios.

Agora com 4 anos de atualizações Wear OS garantidas

No caso dos smartphones, a lista dos visados atinge equipamentos mais antigos e nos smartwatches acontecerá o mesmo. Assim, o Galaxy Watch4 e o Galaxy Watch4 Classic vão ter 4 anos de atualizações do Wear OS. Os modelos que se seguirem têm esta garantia também.

Do que foi revelado, há a garantia destes novos smartwatches conseguirem chegar ao Wear OS 7. Para além das novidades dos sistemas a serem preparados, há também acesso às melhorias da One UI Watch e de todo o for, entretanto, desenvolvido pela Samsung.

Galaxy Watch ficam com destaque ainda maior

Com esta novidade, a Samsung atinge um papel único e dever ser das marcas que maiores garantias oferece aos utilizadores. As atualizações são sempre procuradas e um elemento de escolha para qualquer um dos muitos smartwatches.

Mais uma vez e fruto desta mudança, quem ganha são os utilizadores. Estes passam a ter os seus smartphones e smartwatches sempre atualizados e com as mais recentes novidades e melhorias. Resta saber como irá a Google e as restantes marcas reagir, provavelmente adaptando-se e oferecendo também atualizações alargadas do Wear OS.