Tinder ganha opção de “encontro às cegas”

A aplicação Tinder é uma das mais populares aplicações de encontros, que tem vindo a evoluir em funcionalidades ao longo dos anos. Para quem é fã de programas como o "Love is Blind", por exemplo, e recorre à app para conhecer pessoas com os mesmos interesses, então vai gostar desta funcionalidade.

A opção "encontro às cegas" chegou.

Love is Blind à moda do Tinder

O Tinder lançou hoje um novo recurso que surge como uma nova experiência para conhecer pessoas. Através de uma sala de chat chamada Blind Date, os utilizadores são colocados à conversa antes de permitir que vejam os perfis uns dos outros.

O objetivo, segundo a empresa, é dar às pessoas uma forma de comunicar colocando a "personalidade em primeiro lugar", já que serão estas primeiras impressões que vão levar à curiosidade para conhecer ou não a outra pessoa.

O conceito de encontro às cegas é muito popular e já vimos até surgir em vários programas de televisão, como é o caso da popular série da Netflix "Love is Blind". Na verdade, o conceito é muito semelhante da app e do programa, mas as pessoas não estão próximas.

Depois das conversas rápidas, se os utilizadores considerarem que a conversa pode evoluir bem, então os perfis serão revelados e poderão avançar, eventualmente, para um encontro na vida real.

Nos primeiros testes, os membros que usaram o recurso de encontro às cegas fizeram 40% mais correspondências do que aqueles que usaram outro recurso de chat rápido com perfis visíveis, mostrando uma disposição entre os participantes de interagir - e, finalmente, combinar - com alguém que poderiam ter ignorado no método tradicional.