Apple lança atualização de segurança para o iOS 18.3.1, iPadOS 18.3.1 e macOS Sequoia 15.3.1

A Apple lançou atualizações com correções de segurança para os seus sistemas operativos. Assim, já podem atualizar para o iOS 18.3.1, iPadOS 18.3.1, watchOS 11.3.1, macOS Sequoia 15.3.1 e visionOS 2.3.1.

Segunda é dia de novidades Apple

Embora a principal atenção esteja voltada para as principais atualizações dos sistemas operativos da Apple, ela também introduz pequenas versões pontuais de tempos em tempos.

Nesta segunda-feira, a Apple fez exatamente isso. Como um lançamento pontual, há relativamente pouca expetativa de grandes mudanças de recursos, mas eles tendem a incluir melhorias de desempenho.

Na verdade, as notas para a atualização do iOS 18.3.1 dizem que inclui “correções de bugs importantes e atualizações de segurança”, que a Apple afirma ser “recomendada para todos os utilizadores”.

Segurança é o foco da empresa

As notas de segurança para o lançamento dizem que há uma correção para um problema que “pode ter sido explorado num ataque extremamente sofisticado contra indivíduos específicos.”

Lançamentos pontuais também são comummente usados pela Apple para adicionar suporte para hardware não lançado. Os rumores atuais dizem que uma atualização do iPhone SE deverá chegar em breve.

As atualizações para iOS, iPadOS, watchOS, macOS Sequoia e visionOS chegam numa altura em que se prevê que a Apple lance uma nova vaga de betas para programadores. Isso incluiria iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS 15.4, entre outros, o número de compilação para iOS 18.3.1 e iPadOS 18.3.1 é 22D72.

O número de compilação do lançamento do macOS Sequoia 15.3.1 é 24D70, a atualização do visionOS 2.3.1 é a compilação 22N900 e o watchOS 11.3.1 é a compilação 22S560.

Juntamente com as atualizações para os sistemas operativos mais recentes, a Apple também lançou uma atualização para a geração anterior do iPadOS. Portanto, a atualização para o iPadOS 17.7.5 é a build 21H420.

Os proprietários de iPhone e iPad podem atualizar manualmente os seus dispositivos abrindo a aplicação Definições > Geral > Atualização de software. Se a atualização estiver disponível, toque em Atualizar agora.