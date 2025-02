Vem aí o iPhone SE 4, mas será lançado “sem pompa e circunstância”

A Apple não irá fazer um evento especial para lançar o iPhone SE 4. Este lançamento, como já temos visto, aparecerá num vídeo onde serão explicadas as novidades. Além disso, consta, também, que virão novos iPads e Macs.

Esta semana poderão ser anunciadas novidades

Num recente rumor, foi referido que a Apple estará prestes a lançar a próxima geração do iPhone SE. Evento que ocorrerá nos próximos dias.

Enquanto alguns esperam que a empresa realize um grande evento para anunciar os possíveis novos produtos, há uma hipótese do iPhone ser lançado sem grande alarido.

A juntar a este lançamento, fala-se também em novos iPads e Macs.

O iPhone SE 4 será anunciado através de um comunicado de imprensa

De acordo com Mark Gurman, a Apple planeia revelar o iPhone SE 4 no seu site sem um evento para a imprensa. A empresa tem seguido muito esta estratégia nos últimos anos.

Claro que isso não significa que não seja lançado tudo um conjunto de anúncio multimédia para dar a conhecer mais detalhes sobre o novo iPhone.

No ano passado, a empresa apresentou os primeiros Macs M4 numa “semana emocionante de anúncios”, publicando um vídeo de 10 minutos por dia para revelar um novo Mac.

A empresa poderá voltar a fazer o mesmo com a nova versão do seu iPhone mais económico.

O que se poderá esperar destes novos lançamentos?

Espera-se que o iPhone SE 4 venha com grandes atualizações em comparação com a versão atual. Embora não tenha nada de excitante para quem já possui os iPhones mais recentes, a Apple vai finalmente livrar-se do design baseado no botão Home para dar ao iPhone SE um aspeto mais moderno.

Terá um ecrã de ponta a ponta com Face ID pela primeira vez.

O novo iPhone SE também deverá ter uma câmara traseira melhorada de 48 megapíxeis, USB-C e o primeiro modem 5G da Apple.

Para além do iPhone SE 4, Gurman também informou que os stocks do iPad Air e do MacBook Air têm vindo a diminuir nas Apple Stores, o que pode ser um indício de que novos modelos estão para breve.

Há rumores de que a Apple irá atualizar ambos os produtos com o chip M4. No entanto, não é claro se os novos iPads e Macs serão anunciados juntamente com o iPhone SE na próxima semana.