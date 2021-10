Apple estende programa de reparação para AirPods Pro com problemas de estalidos

Se tem uns AirPods Pro fique atento se o som está em boas condições ou se, esporadicamente, ouve uns estalidos. Este problema já foi identificado. Conforme referimos no ano passado, a empresa de Cupertino criou um programa de reparação para os seus auscultadores sem fio da versão Pro, já que algumas unidades foram afetadas por um problema que causava “estalidos ou sons de estática”.

Agora, a empresa estendeu o programa de qualidade para este problema por forma a substituir gratuitamente os AirPods Pro durante mais um ano de cobertura adicional.

AirPods Pro podem ser substituídos gratuitamente por mais um ano

Em outubro de 2020, a Apple ativou um programa de substituição dos AirPods Pro que tivessem um problema de “estalidos ou sons de estática”.

Nessa data, quando o programa foi anunciado originalmente, a Apple disse que cobriria os AirPods Pro afetados durante dois anos após a primeira venda no retalho. Por outras palavras, os clientes iniciais poderiam ter os seus auscultadores substituídos gratuitamente até outubro de 2021, desde o lançamento do AirPods Pro em 2019.

Contudo, no início desta semana, a página do programa de reparação dos referidos auscultadores foi atualizada com uma nova isenção de responsabilidade onde refere que o programa “abrange os AirPods Pro afetados durante 3 anos após a primeira venda a retalho da unidade”, conforme deu conta um utilizador do Reddit.

De acordo com a Apple, as unidades AirPods Pro afetadas podem sofrer estalidos ou sons estáticos e o Cancelamento Ativo de Ruído não funcionar como esperado. Se é utilizador deste produto e notou algum destes problemas com os seus auscultadores da Apple, deve entrar em contacto com a empresa para agendar a recolha ou informar onde se deve dirigir.

No nosso caso, que foram trocados ao abrigo do programa lançado ano passado, a Apple recolheu o produto e na mesma semana entregou os novos.

A Apple refere que as unidades afetadas foram fabricadas antes de outubro de 2020.

