A instalação de uma câmara de segurança está hoje ao alcance de qualquer pessoa, podendo manter, assim, os seus bens debaixo de olho onde quer que esteja. Dependendo dos objetivos, existem câmaras que podem ser muito acessíveis, com diversas funcionalidades e é uma dessas que hoje damos a conhecer.

A IMILAB C21 é uma câmara com deteção de corpo humano, com alertas desencadeados por sons incomuns, como gritos ou choro de crianças, com qualidade de imagem superior e muito mais.

A câmara IP IMILAB C21 apresenta um ângulo de visão de 110º na vertical e 360º na horizontal. Inclui um microfone e um altifalante, sendo possível haver comunicação entre o utilizador do smartphone e a pessoa junto à câmara.

Esta câmara conta com sensor de movimento e com tecnologia de deteção e monitorização humana. Ou seja, reconhece uma pessoa e segue os seus passos. Além disso, dispõe de sensores de infra-vermelhos para visão noturna.

A Câmara de segurança IP IMILAB C21 tem capacidade de gravação a 2.5k (2560 × 1440 píxeis), garantindo, assim, uma resolução e qualidade superior das imagens captadas.

Suporta apenas ligações Wi-Fi a 2.4 GHz e permite inclusão de um cartão microSD até 64 GB, além da possibilidade de armazenamento na Cloud. A IMILAB C21 tem ainda ligação aos serviços de assistência virtual da Google e Amazon.

A aplicação móvel para Android e iOS permite toda a gestão das opções da câmara IP IMILAB C21 e ainda uma vigilância em qualquer lugar. Com a deteção de um intruso ou com algum barulho fora do comum são enviados alertas para o smartphone para manter o utilizador sempre em alerta.

A câmara IP IMILAB C21 está disponível por cerca de 42,80€, já com impostos e portes incluído, utilizando o código de desconto DQGS63B9C21. O envio está disponível a partir de armazém europeu (Polónia), com entrega rápida e segura.

IMILAB C21