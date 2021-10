Os requisitos de segurança que o Windows 11 trouxe não têm sido simples de gerir. Os utilizadores esperavam uma situação similar à versão anterior e encontraram bloqueios e imposições que não eram esperadas.

A Microsoft tratou também de alertar os utilizadores que ao instalarem o Windows 11 nesses PCs o suporte seria limitado e as atualizações não iam existir. Afinal, e como se viu agora, afinal as atualizações estão a ser oferecidas a todos os utilizadores.

Desde o primeiro momento que a Microsoft quer evitar que os PCs não suportados tenham o Windows 11 instalado. Quer garantir que todas as proteções de segurança estão presentes e que conseguem manter o utilizador salvaguardado de problemas, ao mesmo tempo que oferece níveis elevados de segurança.

A gigante do software acabou por mostrar aos utilizadores como ultrapassar as limitações que impôs, mas alertou que estes poderiam ter problemas. Estava assim a tentar fazer o máximo para conseguir afastar todos os PCs potencialmente expostos.

Ainda assim, alertou que mesmo permitindo o instalar desta versão, os PCs sem os requisitos mínimos iriam estar impedidos de atualizar com as versões mais recentes e que fosse lançando. Foi até mais longe e alertou para problemas que pudessem surgir ao usar esta versão.

A verdade é que mesmo com todos estes alertas e notificações, a Microsoft parece ter recuado na sua posição inicial. A recente atualização lançada, dentro da Patch Tuesday, acabou por ser oferecida a todos os utilizadores, sem exceção.

Se prosseguir com a instalação do Windows 11, o seu PC não terá mais suporte e não terá direito a receber atualizações. Danos no seu PC devido à falta de compatibilidade não são cobertos pela garantia do fabricante.

Não se sabe, no entanto, se a Microsoft vai manter esta sua política ou se irá limitar no futuro o acesso a novas atualizações. Há ainda a possibilidade de serem limitadas apenas o acesso a versões principais, sendo mantido o acesso a correções de segurança. Apenas a Microsoft saberá quais as políticas que vai manter no futuro.